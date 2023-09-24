Скільки українців, що прийшли з війни, повертаються на колишнє місце роботи: опитування

Український військовий на передовій. Фото: google.com

Опитування свідчать про те, що понад половина українських військовослужбовців не повертаються на попереднє місце роботи після війни. Статистика за попередні роки була дещо обнадійливіша.

Про це повідомляє UBR.ua.

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Скільки ветеранів повертається на попереднє місце роботи

Зазначається, що за даними соціологічних досліджень, протягом російсько-української війни 2014-2022 років значна кількість ексвійськовослужбовців намагалася повернутися на свої попередні цивільні місця роботи.

Проте більш ніж половина (48 людей) з 77 ветеранів АТО не змогли цього досягти, попри спроби. Опитування проводили портал Happy Monday та ГО "Професіонали майбутнього" 2021 року.

У рамках дослідження Українського ветеранського фонду (УВФ) з червня по липень 2023 року, в якому також використовувалися дані опитування Happy Monday, опитано 120 військових, які брали участь у війні проти Росії.

Однак це дослідження показало ще нижчий рівень повернення на попередню цивільну роботу, оскільки лише 10,8% опитаних ветеранів змогли повернутися на свої попередні місця, а 2,5% — продовжили службу у ЗСУ.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ, яким потрібна психологічна підтримка, можуть її отримати безкоштовно. Це відбувається в рамках Програми медичних гарантій.

Також ми писали, що українські соціологи зафіксували погіршення рівня щодо ставлення суспільства до ветеранів. Йдеться про повернення військовослужбовців до цивільного життя після війни.