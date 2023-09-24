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Скільки українців, що прийшли з війни, повертаються на колишнє місце роботи: опитування

24 вересня 2023 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки українців, що прийшли з війни, повертаються на колишнє місце роботи: опитування
Український військовий на передовій. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Опитування свідчать про те, що понад половина українських військовослужбовців не повертаються на попереднє місце роботи після війни. Статистика за попередні роки була дещо обнадійливіша.

Про це повідомляє UBR.ua.

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Скільки ветеранів повертається на попереднє місце роботи

Зазначається, що за даними соціологічних досліджень, протягом російсько-української війни 2014-2022 років значна кількість ексвійськовослужбовців намагалася повернутися на свої попередні цивільні місця роботи.

Проте більш ніж половина (48 людей) з 77 ветеранів АТО не змогли цього досягти, попри спроби. Опитування проводили портал Happy Monday та ГО "Професіонали майбутнього" 2021 року.

У рамках дослідження Українського ветеранського фонду (УВФ) з червня по липень 2023 року, в якому також використовувалися дані опитування Happy Monday, опитано 120 військових, які брали участь у війні проти Росії.

Однак це дослідження показало ще нижчий рівень повернення на попередню цивільну роботу, оскільки лише 10,8% опитаних ветеранів змогли повернутися на свої попередні місця, а 2,5% — продовжили службу у ЗСУ.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ, яким потрібна психологічна підтримка, можуть її отримати безкоштовно. Це відбувається в рамках Програми медичних гарантій.

Також ми писали, що українські соціологи зафіксували погіршення рівня щодо ставлення суспільства до ветеранів. Йдеться про повернення військовослужбовців до цивільного життя після війни.

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