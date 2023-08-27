Сколько украинцев общаются на украинском языке: опрос

Украинки держат флаг Украины. Фото: google.com

С начала полномасштабной войны России против Украины в быту все большее количество украинцев предпочитает украинский язык во время общения. Таким образом российский превращается в язык нацменьшинств.

Соответствующие результаты обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

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Исследование показало, что только 9% украинцев дома общаются на российском. Около 30% говорят с родственниками и друзьями как на украинском, так и на российском, а почти 60% дома общаются исключительно на украинском. Отмечено, что 82% имеют родной украинский язык, 16% — российский.

Сколько людей общается на украинском. Фото: инфографика ratinggroup.ua

ВПЛ и беженцы за границей чаще говорят на обоих языках или на российском, чем те, кто вернулся или остался в Украине. Однако более 70% из них считают украинский своим родным языком.

Таким образом, российского становится в стране меньше.

"Со временем российский превратится в обычный язык национального меньшинства, как польский или румынский", — отметили в Telegram-канале UA War Infographics.

Источник: t.me/uawarinfographics

Напомним, что большинство украинцев не согласились бы на компромиссы с Россией для прекращения войны. Люди не готовы отдавать свои территории для оккупантов.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской общинах и Одесской области.