Сколько украинцев общаются на украинском языке: опрос
С начала полномасштабной войны России против Украины в быту все большее количество украинцев предпочитает украинский язык во время общения. Таким образом российский превращается в язык нацменьшинств.
Соответствующие результаты обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".
Сколько процентов людей общаются на украинском
Исследование показало, что только 9% украинцев дома общаются на российском. Около 30% говорят с родственниками и друзьями как на украинском, так и на российском, а почти 60% дома общаются исключительно на украинском. Отмечено, что 82% имеют родной украинский язык, 16% — российский.
ВПЛ и беженцы за границей чаще говорят на обоих языках или на российском, чем те, кто вернулся или остался в Украине. Однако более 70% из них считают украинский своим родным языком.
Таким образом, российского становится в стране меньше.
"Со временем российский превратится в обычный язык национального меньшинства, как польский или румынский", — отметили в Telegram-канале UA War Infographics.
Напомним, что большинство украинцев не согласились бы на компромиссы с Россией для прекращения войны. Люди не готовы отдавать свои территории для оккупантов.
Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской общинах и Одесской области.