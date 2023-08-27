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Скільки українців спілкуються українською мовою: опитування

27 серпня 2023 04:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки українців спілкуються українською мовою: опитування
Українки тримають прапор України. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З початку повномасштабної війни Росії проти України в побуті все більша кількість українців віддає перевагу українській мові під час спілкування. Таким чином російська перетворюється на мову нацменшин.

Відповідні результати оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

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Дослідження показало, що лише 9% українців вдома спілкуються російською. Близько 30% говорять з родичами та друзями як українською, так і російською, а майже 60% вдома спілкуються виключно українською. Зазначено, що 82% мають рідну українську мову, 16% — російську.

Скільки людей спілкується українською. Фото: інфографіка ratinggroup.ua

ВПО та біженці за кордоном частіше говорять обома мовами або ж російською, ніж ті, хто повернувся або залишився в Україні. Однак понад 70% з них вважають українську своєю рідною мовою.

Таким чином російської стає в країні менше.

"З часом російська перетвориться на звичайну мову національної меншини, як польська чи румунська", — зазначили в Telegram-каналі UA War Infographics.

Джерело: t.me/uawarinfographics

Нагадаємо, що більшість українців не погодилися б на компроміси з Росією задля припинення війни. Люди не готові віддавати свої території для окупантів.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.

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