Скільки українців спілкуються українською мовою: опитування
З початку повномасштабної війни Росії проти України в побуті все більша кількість українців віддає перевагу українській мові під час спілкування. Таким чином російська перетворюється на мову нацменшин.
Відповідні результати оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".
Скільки відсотків людей спілкуються українською
Дослідження показало, що лише 9% українців вдома спілкуються російською. Близько 30% говорять з родичами та друзями як українською, так і російською, а майже 60% вдома спілкуються виключно українською. Зазначено, що 82% мають рідну українську мову, 16% — російську.
ВПО та біженці за кордоном частіше говорять обома мовами або ж російською, ніж ті, хто повернувся або залишився в Україні. Однак понад 70% з них вважають українську своєю рідною мовою.
Таким чином російської стає в країні менше.
"З часом російська перетвориться на звичайну мову національної меншини, як польська чи румунська", — зазначили в Telegram-каналі UA War Infographics.
Нагадаємо, що більшість українців не погодилися б на компроміси з Росією задля припинення війни. Люди не готові віддавати свої території для окупантів.
Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.