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Снег и дождь: какая погода ожидает украинцев завтра

24 февраля 2023 20:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Прогноз погоды в Украине на 25 февраля
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 25 февраля, в Украине ожидается плохая погода. Будет мокрый снег с дождем, местами гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Согласно предоставленным данным, ночью в большинстве областей небольшой дождь; днем в западных, северных и Винницких областях умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром на Левобережье местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/c; на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с, метель.

Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, в восточных областях 2-7 мороза; днем 6-11 тепла, в центральных областях и южной части 12-17, в Карпатах и восточных областях 2-7 тепла.

Погода в Киевской области

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура в Киевской области ночью от 4 тепла до 1 мороза, в дневные часы 6-11 тепла, в Киеве ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла. Днем 25 февраля порывы ветра — 15-20 м/с.

Погода от народного синоптика

По словам Натальи Диденко, в субботу, температура воздуха будет высокой — в течение дня +7+14 градусов. На востоке, Сумщине и северо-западе предполагается +3+6 градусов. Снова сильный, к штормовым порывам, ветер южного и юго-западного направлений!

"В субботу будет влажная погода с периодическими дождями (ночью на востоке и в центре местами с мокрым снегом)", — написала она.

В Киеве завтра, 25 февраля, будет очень тепло, до +10 градусов, однако ветрено и с дождем. 

Напомним, что в субботу, 25 февраля, по всей территории Украины усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. ГСЧС предупредила украинцев о возможном нарушении движения в транспорте на отдельных участках улиц и дорог.

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