Снег и дождь: какая погода ожидает украинцев завтра
В субботу, 25 февраля, в Украине ожидается плохая погода. Будет мокрый снег с дождем, местами гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
-
Россия проиграла войну в Черном море
-
В Запорожье и Херсоне раздались взрывы: что известно
-
Во многих странах мира прошли акции на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину
-
Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год
-
И он тоже: в рф жалуются, что искусственный интеллект ненавидит "русский мир"
-
В ВСУ рассказали про соотношение потерь на фронте рф и Украины
-
Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский
-
Внутренние беженцы зарабатывают меньше среднего по Украине, — исследование
-
"Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР
-
Нужны более строгие проверки: в ЕС хотят ужесточить меры безопасности для противодействия шпионам из россии
Погода в Украине
Согласно предоставленным данным, ночью в большинстве областей небольшой дождь; днем в западных, северных и Винницких областях умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром на Левобережье местами гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/c; на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с, метель.
Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, в восточных областях 2-7 мороза; днем 6-11 тепла, в центральных областях и южной части 12-17, в Карпатах и восточных областях 2-7 тепла.
Погода в Киевской области
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура в Киевской области ночью от 4 тепла до 1 мороза, в дневные часы 6-11 тепла, в Киеве ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла. Днем 25 февраля порывы ветра — 15-20 м/с.
Погода от народного синоптика
По словам Натальи Диденко, в субботу, температура воздуха будет высокой — в течение дня +7+14 градусов. На востоке, Сумщине и северо-западе предполагается +3+6 градусов. Снова сильный, к штормовым порывам, ветер южного и юго-западного направлений!
"В субботу будет влажная погода с периодическими дождями (ночью на востоке и в центре местами с мокрым снегом)", — написала она.
В Киеве завтра, 25 февраля, будет очень тепло, до +10 градусов, однако ветрено и с дождем.
Напомним, что в субботу, 25 февраля, по всей территории Украины усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. ГСЧС предупредила украинцев о возможном нарушении движения в транспорте на отдельных участках улиц и дорог.