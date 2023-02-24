Сніг та дощ: яка погода чекає на українців завтра
У суботу, 25 лютого, в Україні очікується погана погода. Буде мокрий сніг із дощем, місцями ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Згідно з наданими даними, вночі у більшості областей невеликий дощ; удень у західних, північних та Вінницьких областях помірний дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці на Лівобережжі місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/c; на високогір'ї Карпат пориви 25-30 м/с, хуртовина.
Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, у східних областях 2-7 морозу; вдень 6-11 тепла, у центральних областях та південній частині 12-17, у Карпатах та східних областях 2-7 тепла.
Погода на Київщині
Мінлива хмарність, удень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень 15-20 м/с.
Температура в Київській області вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 6-11 тепла, в Києві вночі 0-2 тепла, вдень 8-10 тепла. Вдень 25 лютого пориви вітру – 15-20 м/с.
Погода від народної синоптикині
За словами Наталії Діденко, у суботу температура повітря буде високою — протягом дня +7+14 градусів. На сході, Сумщині та північному заході передбачається +3+6 градусів. Знову сильний, до штормових поривів, вітер південного та південно-західного напрямів!
"У суботу буде волога погода з періодичними дощами (вночі на сході та в центрі місцями з мокрим снігом)", — написала вона.
У Києві завтра, 25 лютого, буде дуже тепло, до +10 градусів, проте вітряно та з дощем.
Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, по всій території України посилиться вітер, пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. ДСНС попередила українців про можливе порушення руху на окремих ділянках вулиць і доріг.