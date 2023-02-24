Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Сніг та дощ: яка погода чекає на українців завтра arrow

Сніг та дощ: яка погода чекає на українців завтра

24 лютого 2023 20:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого.
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 25 лютого, в Україні очікується погана погода. Буде мокрий сніг із дощем, місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні

Згідно з наданими даними, вночі у більшості областей невеликий дощ; удень у західних, північних та Вінницьких областях помірний дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці на Лівобережжі місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/c; на високогір'ї Карпат пориви 25-30 м/с, хуртовина.

Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, у східних областях 2-7 морозу; вдень 6-11 тепла, у центральних областях та південній частині 12-17, у Карпатах та східних областях 2-7 тепла.

Погода на Київщині

Мінлива хмарність, удень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень 15-20 м/с.

Температура в Київській області вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 6-11 тепла, в Києві вночі 0-2 тепла, вдень 8-10 тепла. Вдень 25 лютого пориви вітру – 15-20 м/с.

Погода від народної синоптикині

За словами Наталії Діденко, у суботу температура повітря буде високою — протягом дня +7+14 градусів. На сході, Сумщині та північному заході передбачається +3+6 градусів. Знову сильний, до штормових поривів, вітер південного та південно-західного напрямів!

"У суботу буде волога погода з періодичними дощами (вночі на сході та в центрі місцями з мокрим снігом)", — написала вона.

У Києві завтра, 25 лютого, буде дуже тепло, до +10 градусів, проте вітряно та з дощем.

Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, по всій території України посилиться вітер, пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. ДСНС попередила українців про можливе порушення руху на окремих ділянках вулиць і доріг.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

20:44 Тріумф маразму: російський губернатор заборонив Байдену відвідувати Пензу

20:34 Війна зумовлює скорочення доходів українців, — дослідження

20:30 В Одесі за рік народилось сім тисяч дітей: які найпопулярніші імена обрали батьки

20:27 Представив партнерам наші пріоритети: Зеленський взяв участь у зустрічі G7

20:14 Через війну росіяни в ізоляції: звернення Албанії в ООН до річниці вторгнення рф в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:13 Російська армія готується до ракетного удару, загроза залишається неминучою, — експерт

20:05 Ситуація на ринку праці України залишається напруженою, — дослідження

20:00 "Головна зброя сьогодні — це дрони, і з їх постачанням у війська є проблеми", — одеські волонтери

Новина з фото

19:57 До річниці російського вторгнення: у Польщі відбувся марш солідарності з Україною

19:55 Зеленський наголосив, що для перемоги у війні потрібна єдність людей

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

Новина з відео

17:12 Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:42 Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею

Новина з відео

16:17 Несподіване тріо: Полякова, Трінчер та Позитив презентували спільну пісню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

16:00 Зернова ініціатива: обсяг експорту в порівнянні з минулим тижнем зменшився вдвічі

Новина з відео

15:36 На Одещині затримали "смотрящих" кримінального авторитета  "Лавасогли-Батумського"

Новина з відео

14:50 Під прицілом російських снайперів: Дмитро Комаров побував на кордоні України з рф

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Актуальне по темі

None 24 Лютий 20:44

Тріумф маразму: російський губернатор заборонив Байдену відвідувати Пензу

None 24 Лютий 20:22

Війна зумовлює скорочення доходів українців, — дослідження

None 24 Лютий 17:45

В Одесі за рік народилось сім тисяч дітей: які найпопулярніші імена обрали батьки

None 24 Лютий 20:27

Представив партнерам наші пріоритети: Зеленський взяв участь у зустрічі G7

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB