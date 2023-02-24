В Украине ухудшаются погодные условия: ГСЧС предупредила украинцев
В субботу, 25 февраля, по всей территории Украины усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. ГСЧС предупредила украинцев о возможном нарушении движения в транспорте на отдельных участках улиц и дорог.
Об этом сообщила прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Первый уровень опасности
По информации Укргидрометцентра, завтра, 25 февраля, на всей территории Украины ожидаются порывы ветра силой 15-20 м/с.
В Киеве такая же ситуация будет наблюдаться уже сегодня, 25 февраля.
ГСЧС объявила первый, желтый уровень опасности.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Поэтому просим быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице!" — призвала украинцев Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Снег в Карпатах
На высокогорье Карпат днем ожидается снег, ветер там усилится до 25-30 м/с.
В Закарпатье ожидается сильный дождь и мокрый снег.
Напомним, что сегодня, 24 февраля, украинские синоптики прогнозировали облачную и морозную погоду. В некоторых областях возможны осадки в виде снега.
Фото: пресс-служба ГСЧС