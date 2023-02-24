В Украине ухудшаются погодные условия: ГСЧС предупредила украинцев

В Карпатах ожидается снег, в Закарпатье дождь, а по всей Украине — сильный ветер

В субботу, 25 февраля, по всей территории Украины усилится ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. ГСЧС предупредила украинцев о возможном нарушении движения в транспорте на отдельных участках улиц и дорог.

Об этом сообщила прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Первый уровень опасности

По информации Укргидрометцентра, завтра, 25 февраля, на всей территории Украины ожидаются порывы ветра силой 15-20 м/с.

В Киеве такая же ситуация будет наблюдаться уже сегодня, 25 февраля.

ГСЧС объявила первый, желтый уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Поэтому просим быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице!" — призвала украинцев Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Снег в Карпатах

На высокогорье Карпат днем ожидается снег, ветер там усилится до 25-30 м/с.

В Закарпатье ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, украинские синоптики прогнозировали облачную и морозную погоду. В некоторых областях возможны осадки в виде снега.

Фото: пресс-служба ГСЧС