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Наближаються морози: синоптики розповіли, якою буде погода завтра

23 лютого 2023 13:32
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Прогноз погоди на 24 лютого
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Завтра, 24 лютого, синоптики прогнозують хмарну та морозну погоду. В деяких областях можливі опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 24 лютого

За словами синоптиків, завтра день пройде без істотних опадів, лише вдень у західних та північних областях невеликий дощ (в Карпатах мокрий сніг).

"Вітер південний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні. 

Температура у східних та Сумській областях вночі 10-15° морозу, вдень близько 0°. У західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

"На високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла", — повідомляють синоптики.

погода

Погода на Київщині

Зазначається, що у Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. 

"Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла", — йдеться в повідомленні. 

У Києві вночі варто очікувати 4-6 градусів морозу, вдень — 3-5° тепла.

Нагадаємо, у Карпатах продовжується справжня зима. Гору Піп Іван замело снігом після п'яти діб шторму.

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