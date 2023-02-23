Наближаються морози: синоптики розповіли, якою буде погода завтра
Завтра, 24 лютого, синоптики прогнозують хмарну та морозну погоду. В деяких областях можливі опади у вигляді снігу.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
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Прогноз погоди на 24 лютого
За словами синоптиків, завтра день пройде без істотних опадів, лише вдень у західних та північних областях невеликий дощ (в Карпатах мокрий сніг).
"Вітер південний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.
Температура у східних та Сумській областях вночі 10-15° морозу, вдень близько 0°. У західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.
"На високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла", — повідомляють синоптики.
Погода на Київщині
Зазначається, що у Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
"Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла", — йдеться в повідомленні.
У Києві вночі варто очікувати 4-6 градусів морозу, вдень — 3-5° тепла.
Нагадаємо, у Карпатах продовжується справжня зима. Гору Піп Іван замело снігом після п'яти діб шторму.