Морозы приближаются: синоптики рассказали, какой будет погода завтра
Завтра, 24 февраля, синоптики прогнозируют облачную и морозную погоду. В некоторых областях возможны осадки в виде снега.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
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Прогноз погоды на 24 февраля
По словам синоптиков, завтра день пройдет без существенных осадков, днем в западных и северных областях небольшой дождь (в Карпатах мокрый снег).
"Ветер южный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура в восточных и Сумской областях ночью 10-15° мороза, днем около 0°. В западных областях ночью около 0°, днем 6-11° тепла.
"На высокогорье Карпат ночью 3-8° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла", — сообщают синоптики.
Погода в Киевской области
Отмечается, что в Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
"Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла", — говорится в сообщении.
В Киеве ночью следует ожидать 4-6 градусов мороза, днем – 3-5° тепла.
Напомним, в Карпатах продолжается настоящая зима. Гору Поп Иван замело снегом после пяти суток шторма.