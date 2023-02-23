Морозы приближаются: синоптики рассказали, какой будет погода завтра

Прогноз погоды на 24 февраля

Завтра, 24 февраля, синоптики прогнозируют облачную и морозную погоду. В некоторых областях возможны осадки в виде снега.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 24 февраля

По словам синоптиков, завтра день пройдет без существенных осадков, днем в западных и северных областях небольшой дождь (в Карпатах мокрый снег).

"Ветер южный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура в восточных и Сумской областях ночью 10-15° мороза, днем около 0°. В западных областях ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

"На высокогорье Карпат ночью 3-8° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла", — сообщают синоптики.

Погода в Киевской области

Отмечается, что в Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

"Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла", — говорится в сообщении.

В Киеве ночью следует ожидать 4-6 градусов мороза, днем – 3-5° тепла.

Напомним, в Карпатах продолжается настоящая зима. Гору Поп Иван замело снегом после пяти суток шторма.