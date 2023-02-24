​​​​​​​В Україні погіршуються погодні умови: ДСНС попередила українців

У Карпатах очікується сніг, на Закарпатті дощ, а по усій Україні — сильний вітер

У суботу, 25 лютого, на усій території України посилиться вітер, пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. ДСНС попередила українців про можливе порушення рух утранспорту на окремих ділянках вулиць і доріг.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Перший рівень небезпеки

За інформацією Укргідрометцентру, завтра, 25 лютого, по усій території України очікуються пориви вітру силою 15-20 м/с.

У Києві така ж ситуація спостерігатиметься уже сьогодні, 25 лютого.

ДСНС оголосила перший, жовтий рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Тож просимо бути уважними та обережними під час перебування на вулиці!" — закликала українців Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Сніг у Карпатах

На високогір’ї Карпат удень очікується значний сніг, вітер там посилиться до 25-30 м/с.

На Закарпатті очікується потужний дощ і мокрий сніг.

Нагадаємо, що на сьогодні, 24 лютого, українські синоптики прогнозували хмарну та морозну погоду. В деяких областях можливі опади у вигляді снігу.

Фото: пресслужба ДСНС