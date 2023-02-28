Снег с дождем и потепление: какой будет погода в Украине во вторник

В некоторых регионах Украины потеплеет до +12 градусов

28 февраля в последний день зимы в некоторых регионах Украины пройдет дождь со снегом. Теплее всего будет на юге и в Крыму, где температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Утром 28 февраля практически по всей территории Украины, кроме северных и северо-западных областей, пойдет небольшой снег, на юге и востоке ожидается снег с дождем.

В восточных областях ожидаются умеренные осадки.

Температура воздуха в Украине будет колебаться от +2…+4 на севере до +6…+8 в Закарпатье.

В Крыму потеплеет до +10…+12.

Погода в столице

В Киеве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

Температура воздуха в самом городе будет +1…+3, в области – 0…+5 градусов.

Что говорит народный синоптик

Известная народная синоптика Наталья Диденко отмечает, что ветер в Украине в последний день зимы будет умеренный, северо-западный.

Температура воздуха будет составлять около +1…+5, а на юге ожидается +4…+9.

Напомним, что в Карпатах продолжается настоящая зима. Гору Пип Иван замело снегом после пяти суток шторма.

Фото: Pixabay