Снег с дождем и потепление: какой будет погода в Украине во вторник
28 февраля в последний день зимы в некоторых регионах Украины пройдет дождь со снегом. Теплее всего будет на юге и в Крыму, где температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
Утром 28 февраля практически по всей территории Украины, кроме северных и северо-западных областей, пойдет небольшой снег, на юге и востоке ожидается снег с дождем.
В восточных областях ожидаются умеренные осадки.
Температура воздуха в Украине будет колебаться от +2…+4 на севере до +6…+8 в Закарпатье.
В Крыму потеплеет до +10…+12.
Погода в столице
В Киеве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.
Температура воздуха в самом городе будет +1…+3, в области – 0…+5 градусов.
Что говорит народный синоптик
Известная народная синоптика Наталья Диденко отмечает, что ветер в Украине в последний день зимы будет умеренный, северо-западный.
Температура воздуха будет составлять около +1…+5, а на юге ожидается +4…+9.
Напомним, что в Карпатах продолжается настоящая зима. Гору Пип Иван замело снегом после пяти суток шторма.
Фото: Pixabay