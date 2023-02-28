Сніг з дощем і потепління: якою буде погода в Україні у вівторок
28 лютого, в останній день зими, у деяких регіонах України пройде дощ зі снігом. Найтепліше буде на півдні і в Криму, де температура повітря прогріється до 12 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Вранці 28 лютого практично на усій території Україні, крім північних та північно-західних областей, піде невеликий сніг, на півдні та сході очікується сніг з дощем.
У східних областях очікуються помірні опади.
Температура повітря в Україні коливатиметься від +2…+4 на півночі до +6…+8 на Закарпатті.
У Криму потеплішає до +10…+12.
Погода в столиці
У Києві очікується хмарна з проясненнями погода без особливих опадів.
Температура повітря у самому місті буде +1…+3, у області — 0…+5 градусів.
Що говорить народний синоптик
Відома народна синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вітер в Україні у останній день зими буде помірний, північно-західний.
Температура повітря становитиме близько +1…+5, а на півдні очікується +4…+9.
Нагадаємо, що в Карпатах продовжується справжня зима. Гору Піп Іван замело снігом після п'яти діб шторму.
Фото: Pixabay