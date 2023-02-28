Сніг з дощем і потепління: якою буде погода в Україні у вівторок

У деяких регіонах України потеплішає до +12 градусів

28 лютого, в останній день зими, у деяких регіонах України пройде дощ зі снігом. Найтепліше буде на півдні і в Криму, де температура повітря прогріється до 12 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Вранці 28 лютого практично на усій території Україні, крім північних та північно-західних областей, піде невеликий сніг, на півдні та сході очікується сніг з дощем.

У східних областях очікуються помірні опади.

Температура повітря в Україні коливатиметься від +2…+4 на півночі до +6…+8 на Закарпатті.

У Криму потеплішає до +10…+12.

Погода в столиці

У Києві очікується хмарна з проясненнями погода без особливих опадів.

Температура повітря у самому місті буде +1…+3, у області — 0…+5 градусів.

Що говорить народний синоптик

Відома народна синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вітер в Україні у останній день зими буде помірний, північно-західний.

Температура повітря становитиме близько +1…+5, а на півдні очікується +4…+9.

Нагадаємо, що в Карпатах продовжується справжня зима. Гору Піп Іван замело снігом після п'яти діб шторму.

Фото: Pixabay