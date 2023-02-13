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Снег с дождем и порывами ветра: какой прогноз ожидает украинцев на завтра

13 февраля 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Погода в Украине на 14 февраля - подробности
Прогноз погоды в Украине на 14 февраля
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине 14 февраля ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег в восточных областях, днем с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, днем ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура новью от +2°С до -3°С, в восточных областях и в Карпатах -1…-6°С, днем +1…+6°С.

Погода в Украине на 14 февраля

Погода в Киеве

Ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью от +2°С до -3°С, днем +1…+6°С. В Киеве ночью 0…+2°С, днем +2…+4°С.

Предупреждение

  • 3-16 февраля на участке Верхнего Днепра будет содержаться значительное затопление заводи, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и частичное затопление отдельных населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области.
  • 13-16 февраля на участке Десны Новгород-Северский — Макошино будет содержаться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области.
  • 13-16 февраля, в результате сложной ледовой ситуации на устьевом участке Десны в Киевской области возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,6 м за сутки удержания затопления поймы ниже поста Летки, не исключена вероятность начального затопления левого берега поймы у поста поселка Летки при содержании льда.

Напомним, что в день всех влюбленных следует отложить романтические прогулки вдоль морского побережья. В Одессе объявили штормовое предупреждение.

Также мы сообщали, что в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом будет низкая температура воздуха практически по всей Украине.

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