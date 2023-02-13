Погода в Украине на 14 февраля - подробности

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля

В Украине 14 февраля ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег в восточных областях, днем с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, днем ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура новью от +2°С до -3°С, в восточных областях и в Карпатах -1…-6°С, днем +1…+6°С.

Погода в Киеве

Ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью от +2°С до -3°С, днем +1…+6°С. В Киеве ночью 0…+2°С, днем +2…+4°С.

Предупреждение

3-16 февраля на участке Верхнего Днепра будет содержаться значительное затопление заводи, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и частичное затопление отдельных населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области.

13-16 февраля на участке Десны Новгород-Северский — Макошино будет содержаться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области.

13-16 февраля, в результате сложной ледовой ситуации на устьевом участке Десны в Киевской области возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,6 м за сутки удержания затопления поймы ниже поста Летки, не исключена вероятность начального затопления левого берега поймы у поста поселка Летки при содержании льда.

Напомним, что в день всех влюбленных следует отложить романтические прогулки вдоль морского побережья. В Одессе объявили штормовое предупреждение.

Также мы сообщали, что в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. При этом будет низкая температура воздуха практически по всей Украине.