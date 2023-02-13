Погода в Україні на 14 лютого - подробиці

Прогноз погоди в Україні на 14 лютого

В Україні 14 лютого очікується похмура погода з проясненнями. Очікується невеликий сніг у східних областях, удень із дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с, удень очікуються пориви 15-20 м/с. Температура новою від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, у східних областях та в Карпатах -1…-6°С, вдень +1…+6°С.

Погода у Києві

Очікується хмарна з проясненнями, часом невеликий сніг, удень з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень +1…+6°С. У Києві вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.

Попередження

13-16 лютого на ділянці Верхнього Дніпра утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та часткове затоплення окремих населених пунктів у Чернігівському районі Чернігівської області.

13-16 лютого на ділянці Десни Новгород-Сіверський - Макошине утримуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області.

13-16 лютого, внаслідок складної льодової ситуації на пригирловій ділянці Десни у Київській області можливі різкі коливання рівнів води до 0,1-0,6 м за добу утримання затоплення заплави нижче поста Літки, не виключена ймовірність початкового затоплення лівого берега заплави біля поста Літки при утриманні зажору льоду.

Нагадаємо, що у день усіх закоханих слід відкласти романтичні прогулянки вздовж морського узбережжя. В Одесі оголосили штормове попередження.

Також ми повідомляли, що на 13 лютого в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому буде найнижча температура повітря практично по всій Україні.