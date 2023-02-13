Погода в Україні на 14 лютого - подробиці

Сніг з дощем та поривами вітру: який прогноз очікує українців на завтра
В Україні 14 лютого очікується похмура погода з проясненнями. Очікується невеликий сніг у східних областях, удень із дощем.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с, удень очікуються пориви 15-20 м/с. Температура новою від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, у східних областях та в Карпатах -1…-6°С, вдень +1…+6°С.
Погода у Києві
Очікується хмарна з проясненнями, часом невеликий сніг, удень з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень +1…+6°С. У Києві вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.
Попередження
- 13-16 лютого на ділянці Верхнього Дніпра утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та часткове затоплення окремих населених пунктів у Чернігівському районі Чернігівської області.
- 13-16 лютого на ділянці Десни Новгород-Сіверський - Макошине утримуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області.
- 13-16 лютого, внаслідок складної льодової ситуації на пригирловій ділянці Десни у Київській області можливі різкі коливання рівнів води до 0,1-0,6 м за добу утримання затоплення заплави нижче поста Літки, не виключена ймовірність початкового затоплення лівого берега заплави біля поста Літки при утриманні зажору льоду.
Нагадаємо, що у день усіх закоханих слід відкласти романтичні прогулянки вздовж морського узбережжя. В Одесі оголосили штормове попередження.
Також ми повідомляли, що на 13 лютого в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому буде найнижча температура повітря практично по всій Україні.