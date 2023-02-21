Снежная лавина в Украине - украинцев предупредили об опасности

Снежные лавины в Карпатах

Украинцев предупредили об опасности. Уже 21-22 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Опасность

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается: -21-22 февраля – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей.

Напомним, что штормовое предупреждение для одесситов несет сразу несколько новостей. Во-первых, из-за шторма кораблей оккупантов в море становится меньше. Во-вторых, возникает минная опасность. Так что сегодня следует отложить прогулки.