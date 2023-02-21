Снежная лавина в Украине - украинцев предупредили об опасности

Снежная лавина: украинцев предупредили об опасности
Украинцев предупредили об опасности. Уже 21-22 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
-
Выступление Байдена в Польше не будет ответом на послание путина, — Салливан
-
Евгений Сморигин написал комплимент бывшей актрисе "Дизель Шоу", которая пошла работать на россиян
-
Санкции сказались на экспорте российской мебели: на сколько упал доход
-
"Россия в таежном тупике": Подоляк высмеял выступление путина перед парламентом
-
Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях
-
В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19
-
Суд отказал адвокатам Дани Алвеса: что ждет футболиста
-
Что могло бы ускорить поставки танков Abrams в Украину: в США ответили
-
То, что делает украинцев несгибаемыми: Зеленский показал трогательные фото
-
Фонд Вадима Столара передал ВСУ вторую систему обнаружения дронов, чтобы в паре они работали эффективнее
Опасность
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается: -21-22 февраля – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей.
Напомним, что штормовое предупреждение для одесситов несет сразу несколько новостей. Во-первых, из-за шторма кораблей оккупантов в море становится меньше. Во-вторых, возникает минная опасность. Так что сегодня следует отложить прогулки.