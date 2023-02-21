Снігова лавина в Україні - українців попередили про небезпеку

Снігові лавини у Карпатах

Українців попередили про небезпеку. Вже 21-22 лютого на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Небезпека

"Можливо сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримується 21-22 лютого на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, що штормове попередження для одеситів несе одразу кілька новин. По-перше, через шторм кораблів окупантів у морі стає менше. По-друге, виникає мінна небезпека. Тож сьогодні слід відкласти прогулянки.