Снігова лавина в Україні - українців попередили про небезпеку

Снігова лавина: українців попередили про небезпеку
Українців попередили про небезпеку. Вже 21-22 лютого на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Небезпека
"Можливо сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримується 21-22 лютого на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської та Чернівецької областей.
Нагадаємо, що штормове попередження для одеситів несе одразу кілька новин. По-перше, через шторм кораблів окупантів у морі стає менше. По-друге, виникає мінна небезпека. Тож сьогодні слід відкласти прогулянки.