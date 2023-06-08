Собаки, коты и черепахи: спасение животных в Херсонской области

Спасенные кошки в Херсоне. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

За два дня спасено в Херсонской области более сотни собак и двести кошек. Эвакуация и спасение продолжаются.

Об этом Новини.LIVE рассказала волонтер, которая занимается эвакуацией животных.

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Спасают в Херсонской области не только собак и кошек, а даже ракушек. В настоящее время, как отмечают волонтеры, сделано уже 60% работы.

"Очень тяжело работать. Есть и закрыть вольеры, закрытые окна, добраться до животных сложно. На гидропарке еще очень большое течение и животные там сплочены, но доплыть туда возможности нет", — отметила волонтер Ирина.

В настоящее время над спасением животных работают люди из разных городов: Днепра, Одессы, Киева, Харькова, Кривого Рога. Кто-то принес корм, кто лекарство. Кошек и собак сначала лечат, а затем распределяют. Когда находится владелец домашнего любимца, отдают ему. Для коммуникации существует чат в телеграмме. Туда волонтеры пишут, где именно нашли животное.

"Трудно сказать точное количество погибших животных, ведь мы добираемся до места, спасаем тех, кто жив. А оказавшиеся закрытыми, о ком забыли хозяева во время экстренной эвакуации, к сожалению, погибли. Это около 10%", — добавила волонтер-зоозащитница.

Отметим, что тысячи животных оказались в ловушке затопления после уничтожения Россией дамбы и других сооружений Каховской ГЭС. Но люди не оставляют их в беде и продолжают спасать. Зеленский показал трогательное видео, как жители Херсона спасают животных.