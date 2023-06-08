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Собаки, коти та черепахи: порятунок тварин на Херсонщині

8 червня 2023 16:40
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Анна Мурадова
Редактор
Собаки, коти та черепахи: порятунок тварин на Херсонщині
Врятовані коти в Херсоні. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За два дні врятовано на Херсонщині понад сотню собак та двісті котів. Наразі евакуація й порятунок продовжуються. 

Про це Новини.LIVE розповіла волонтерка, яка займається евакуацією тварин. 

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Рятують на Херсонщині не тільки собак та котів, а навіть черепашок. Наразі, як зазначають волонтери, зроблено вже 60% роботи. 

"Дуже важко працювати. Є й закрити вольєри, закриті вікна, дістатись тварин складно. На гідропарку ще дуже велика течія й тварини там згуртовані, але доплисти туди можливості немає", — зазначила волонтерка Ірина. 

Наразі над порятунком тварин працюють люди з різних міст: Дніпра, Одеси, Києва, Харкова, Кривого Рогу. Хтось приніс корм, хтось ліки. Котів та собак спочатку лікують, а потім розподіляють. Коли знаходиться власник домашнього улюбленця віддають йому. Для комунікації існує чат в телеграмі. Туди волонтери пишуть, де саме знайшли тварину.

"Важко сказати точну кількість загиблих тварин, адже ми добираємося до місця, рятуємо тих, хто живий. А ті, що опинилися зачиненими, про кого забули господарі під час екстреної евакуації, на жаль, загинули. Це близько 10%", — додала волонтерка-зоозахисниця.

Зазначимо, тисячі тварин опинилися у пастці затоплення після знищення Росією дамби й інших споруд Каховської ГЕС. Але люди не залишають їх в біді та продовжують рятувати. Зеленський показав зворушливе відео, як жителі Херсонщини рятують тварин. 

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