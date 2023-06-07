Зеленський показав зворушливе відео, як жителі Херсонщини рятують тварин

Порятунок тварин у Херсонській області. Фото: МВС України

Тисячі тварин опинилися у пастці затоплення після знищення Росією дамби й інших споруд Каховської ГЕС. Але люди не залишають їх в біді та продовжують рятувати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, поки російське зло тероризує та знищує все живе на своєму шляху, українці роблять все для того, аби врятувати кожне створіння.

"Ми памʼятаємо, що бути людяним — це дбати не лише одне про одного, а й про всіх живих істот. Ми, українці, рятуємо й захищаємо життя. Дякую всім, хто допомагає!", — наголосив він.

Що відомо про порятунок тварин на Херсонщині

Підрив на Каховській ГЕС завдав шкоди не лише людям, але й їхнім домашнім улюбленцям. Розпочалася евакуація населення, а тваринам надають тимчасовий прихисток.

Внаслідок катастрофи, що сталася на Каховській ГЕС, рятувальні служби та поліцейські проводять рятувальні роботи. Вони не забувають і про братів наших менших — тварин, що опинилися в смертельних пастках також намагаються врятувати та доправити у безпечне місце.

За словами полковника Романа Мрочко, у регіоні надають тимчасовий прихисток для чотирилапих. Він знаходиться на території комунального підприємства "Гарантія".

Як сказала представниця підприємства "Гарантія" Тетяна у коментарі для Новини.LIVE, прихисток актуальний лише декілька днів. Після цього — тварин евакуйовуватимуть далі.

Нагадаємо, у зоопарку "Казкова діброва", який знаходиться в тимчасово окупованій Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення, яке сталося через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.