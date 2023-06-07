Зеленський показав зворушливе відео, як жителі Херсонщини рятують тварин
Тисячі тварин опинилися у пастці затоплення після знищення Росією дамби й інших споруд Каховської ГЕС. Але люди не залишають їх в біді та продовжують рятувати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, поки російське зло тероризує та знищує все живе на своєму шляху, українці роблять все для того, аби врятувати кожне створіння.
"Ми памʼятаємо, що бути людяним — це дбати не лише одне про одного, а й про всіх живих істот. Ми, українці, рятуємо й захищаємо життя. Дякую всім, хто допомагає!", — наголосив він.
Що відомо про порятунок тварин на Херсонщині
Підрив на Каховській ГЕС завдав шкоди не лише людям, але й їхнім домашнім улюбленцям. Розпочалася евакуація населення, а тваринам надають тимчасовий прихисток.
Внаслідок катастрофи, що сталася на Каховській ГЕС, рятувальні служби та поліцейські проводять рятувальні роботи. Вони не забувають і про братів наших менших — тварин, що опинилися в смертельних пастках також намагаються врятувати та доправити у безпечне місце.
За словами полковника Романа Мрочко, у регіоні надають тимчасовий прихисток для чотирилапих. Він знаходиться на території комунального підприємства "Гарантія".
Як сказала представниця підприємства "Гарантія" Тетяна у коментарі для Новини.LIVE, прихисток актуальний лише декілька днів. Після цього — тварин евакуйовуватимуть далі.
Нагадаємо, у зоопарку "Казкова діброва", який знаходиться в тимчасово окупованій Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення, яке сталося через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.