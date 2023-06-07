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Зеленский показал трогательное видео, как жители Херсонской области спасают животных

7 июня 2023 16:18
- Карина Бовсуновская
Зеленский показал трогательное видео, как жители Херсона спасают животных
Спасение животных в Херсонской области. Фото: МВД Украины
- Карина Бовсуновская

Тысячи животных оказались в ловушке затопления после уничтожения Россией дамбы и других построек Каховской ГЭС. Но люди не оставляют их в беде и продолжают спасать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, пока российское зло терроризирует и уничтожает все живое на своем пути, украинцы делают все, чтобы спасти каждое создание.

"Мы помним, что быть человечным — это заботиться не только друг о друге, но и обо всех живых существах. Мы, украинцы, спасаем и защищаем жизнь. Спасибо всем, кто помогает!" , — подчеркнул он.

Что известно о спасении животных в Херсонской области

Подрыв на Каховской ГЭС нанес ущерб не только людям, но и их домашним питомцам. Началась эвакуация населения, а животным предоставляют временное убежище.

В результате катастрофы, произошедшей на Каховской ГЭС, спасательные службы и полицейские проводят спасательные работы. Они не забывают и о братьях наших меньших — оказавшихся в смертельных ловушках животных пытаются спасти и доставить в безопасное место.

По словам полковника Романа Мрочко, в регионе предоставляют временное убежище для четвероногих. Он находится на территории коммунального предприятия "Гарантия".

Как сказала представительница предприятия "Гарантия" Татьяна в комментарии для Новости.LIVE, убежище актуально лишь несколько дней. После этого животных будут эвакуировать дальше.

Напомним, в зоопарке "Сказочная дубрава", который находится во временно оккупированной Новой Каховке, удалось спасти некоторых животных во время затопления, которое произошло из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

 

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