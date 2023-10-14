С Днем ангела Назара 14 октября — поздравления в открытках, стихах и прозе

Мужчина смотрит вдаль. Фото: pxhere.com

Мужское имя Назар хоть и не самое популярное, но широко распространено в Украине. Именно сегодня люди с этим прекрасным именем отмечают свои именины.

Потому, Новини.LIVE подготовил искренние и оригинальные поздравления в прозе, стихах и открытках для Назара. Не забудьте поздравить знакомого вам человека с этим красивым именем.

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Носители имени Назар отмечают именины трижды в год по церковному православному календарю:

4 июня;

14 октября;

26 ноября.

Происхождение имени и характер владельца

Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится буквально с иврита как "посвятивший себя Богу". Согласно разным толкованиям оно может означать "росток", "истина", "родом из Назарета".

Также с арабского это имя можно трактовать как "дальновидный", "провидец", "смотрит на вещи с хорошей стороны", "обладает пристальным взглядом".

Назары оптимисты и шутники. Обычно это очень приветливые и добродушные люди. Они умеют ладить с коллегами и даже могут стать прекрасными руководителями.

Правда, иногда Назары бывают несколько непредсказуемыми, несерьезными и непостоянными. Люди с этим именем не любят рамки и ограничения.

Мальчик с ангельскими крыльями. Фото: dreamstime.com

С Днем Ангела Назара — трогательные поздравления в прозе

Дорогой Назар, пусть в твой День ангела твои молитвы будут услышаны и Господь поможет справиться со всеми трудностями и неурядицами. Будь стойким в своей вере, помогай нуждающимся и прощай людям их ошибки. С праздником тебя!

***

В этот праздничный день поздравляю с Днем Ангела. Назар, желаю тебе оставаться оптимистом и всегда чувствовать поддержку ангела-хранителя.

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Дорогой Назар! Поздравляю тебя с именинами! Пусть каждый день улыбается хорошим известием, а ночь снимает всю усталость и уносит неприятности.

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Назарчик, поздравляю тебя с Днем твоего Ангела и искренне желаю сил, мудрости, настойчивости, веры в себя и постоянного стремления только к победе.

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Друг Назик, пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества, а твой ангел-хранитель уберегает тебя от всей беды. С Днем Ангела!

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В твой День ангела желаю тебе мира и благополучия. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни.

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Назарчик, поздравляю с именинами! Пусть добрый ангел хранит твой дом от всего плохого. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни.

***

Дорогой Назар, пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого. С Днем ангела!

Ангел-хранитель. Фото: depositphotos.com

Именины Назара 14 октября — поздравления в стихах на украинском языке

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

***

Цікавий і активний,

Привабливий Назар,

Він веселий, позитивний,

Має здатності та дар.

Любимо ми його за це

І бажаємо не хворіти,

Зберегти в душі надію,

На роботі не згоріти!

***

В День Ангела, Назар, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Назар, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І Ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд, завжди тільки гарні люди.

Хай Ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

День Ангела Назарія, — велике свято!

Хай Бог тобі щасливу долю шле.

Хай буде перемог в житті багато,

Обходить стороною лихо зле.

Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,

Тебе не полишає ні на мить,

Живи в любові, у добрі та мирі,

І хай тебе Господь благословить!

***

Хай Ангел тебе береже й захищає,

Завжди на життєвім шляху помагає,

Несе на руках там, де йти не можливо,

Дарує любов та надію на диво.

Хай радість, Назар, поруч крокує,

Господь хай молитву твою завжди чує,

Здоров’я міцне завжди посилає,

Дарує добробут і щастя без краю!

***

У Назара, сьогодні іменини —

Гарне свято в доброї людини.

Хочеться багато побажати:

Розпачу та сумнівів не знати,

Ангел хай завжди допомагає

Щастя та здоров’я посилає.

Щоб любов лиш крила дарувала,

Щоб надія душу зігрівала

Віра хай життя наповнить змістом,

Й буде світ навколо добрим й чистим.

Самые искренние поздравления в открытках с Днем Ангела Назара

Поздравление с Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

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