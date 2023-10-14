З Днем ангела Назара 14 жовтня — привітання у листівках, віршах та прозі

Чоловік дивиться в далечінь. Фото: pxhere.com

Чоловіче ім’я Назар, хоч і не найпопулярніше, проте вельми поширене в Україні. Саме сьогодні люди з цим прекрасним ім'ям відзначають свої іменини.

Тож, Новини.LIVE підготував щирі та оригінальні привітання у прозі, віршах та листівках для Назара. Не забудьте привітати знайому вам людину ыз цим красивим ім'ям.

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Носії імені Назар відзначають іменини тричі на рік за церковним православним календарем:

4 червня;

14 жовтня;

26 листопада.

Походження імені та характер власника

Це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається буквально з івриту як "той, що присвятив себе Богові". Згідно з різними тлумаченнями воно може означати "росток", "істина", "родом з Назарету".

Також з арабського це ім’я можна трактувати як "далекоглядний", "провидець", "дивиться на речі з хорошого боку", "володіє пильним поглядом".

Назари оптимісти та жартівники. Зазвичай це досить привітні та добродушні люди. Вони уміють ладнати з колегами й навіть можуть стати прекрасними керівниками.

Щоправда, інколи Назари бувають дещо непередбачуваними, несерйозними та непостійними. Люди з цим ім'ям не люблять рамки та обмеження.

Хлопчик з ангельськими крилами. Фото: dreamstime.com

З Днем Ангела Назара — зворушливі привітання в прозі

Любий Назаре, нехай у твій День ангела твої молитви будуть почуті та Господь допоможе впоратися тобі з усіма труднощами й негараздами. Будь стійким у своїй вірі, допомагай нужденним та прощай людям їхні помилки. Зі святом тебе!

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У цей святковий день вітаю з Днем Ангела. Назаре, бажаю тобі залишатися оптимістом й завжди відчувати підтримку ангела-охоронця.

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Дорогий Назаре! Вітаю тебе з іменинами! Нехай кожен день посміхається доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і забирає неприємності.

***

Назарчику, вітаю тебе з Днем твого Ангела і з щирого серця бажаю сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги.

***

Друже Назіку, нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові та мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха. З Днем Ангела!

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У твій День ангела бажаю тобі миру та добробуту. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні.

***

Назарчику, вітаю з іменинами! Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю.

***

Дорогий Назаре, нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого. З Днем ангела!

Ангел-охоронець. Фото: depositphotos.com

Іменини Назара 14 жовтня — привітання у віршах українською мовою

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

***

Цікавий і активний,

Привабливий Назар,

Він веселий, позитивний,

Має здатності та дар.

Любимо ми його за це

І бажаємо не хворіти,

Зберегти в душі надію,

На роботі не згоріти!

***

В День Ангела, Назар, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Назар, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І Ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд, завжди тільки гарні люди.

Хай Ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

День Ангела Назарія, — велике свято!

Хай Бог тобі щасливу долю шле.

Хай буде перемог в житті багато,

Обходить стороною лихо зле.

Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,

Тебе не полишає ні на мить,

Живи в любові, у добрі та мирі,

І хай тебе Господь благословить!

***

Хай Ангел тебе береже й захищає,

Завжди на життєвім шляху помагає,

Несе на руках там, де йти не можливо,

Дарує любов та надію на диво.

Хай радість, Назар, поруч крокує,

Господь хай молитву твою завжди чує,

Здоров’я міцне завжди посилає,

Дарує добробут і щастя без краю!

***

У Назара, сьогодні іменини —

Гарне свято в доброї людини.

Хочеться багато побажати:

Розпачу та сумнівів не знати,

Ангел хай завжди допомагає

Щастя та здоров’я посилає.

Щоб любов лиш крила дарувала,

Щоб надія душу зігрівала

Віра хай життя наповнить змістом,

Й буде світ навколо добрим й чистим.

Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Назара

Привітання з Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Назара 2023. Фото: Новини.LIVE

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