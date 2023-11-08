Михайлов день 2023 — искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

Верующая с ребенком в церкви ставит свечу. Фото: УНИАН

По новому церковному календарю, на который ПЦУ перешла с 1 сентября 2023 года, великий церковный праздник Собор Архистратига Михаила, или, как его называют в народе, Михайлов день, отмечают 8 ноября. Эта дата посвящена главе небесного воинства, которого очень чтят православные верующие.

Новини.LIVE собрало лучшие поздравления с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и открытках.

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На Михайлів день

Благодаті я бажаю,

Хай тобі додасть він сили

І від бід оберігає!

Дім гармонією наповнить,

Захистить від справ гріховних,

Всі бажання виповнить

У цей світлий день церковний!

***

Михайлів день прийшов до вас у дім.

Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.

Хай сонце світить вам з небес.

А ви чекайте в цей день чудес!

Бажаємо благ всіх і добра,

А в сім’ях — радості, тепла.

Хай Бог завжди вас береже,

Хай свято щастя принесе!

***

Бажаю, щоб архангел Михаїл

Вас від напастей захистив.

Хай ангели його Вас охороняють,

Біду і горе проганяють.

***

В Михайлів день бажаю

Вам миру і добра,

Бажаю, щоб віра

У серцях ваших жила.

Добра молитва

Віру зміцнила,

Воїнство Архангела

Від бід захистило.

Скульптура Архистратига Михаила в Киеве. Фото: google.com

Михайлов день 8 ноября — поздравления с праздником в прозе

Поздравляю с большим праздником — Собором Архистратига Михаила. От всего сердца желаю светлой и мирной жизни. Пусть небесный воин защитит вас от всех бед и зла!

***

В Михайлов день желаю быть смелым, бесстрашным, справедливым, уверенным воином. Всегда верь в себя и не выпускай из рук свое счастье!

***

В Михайлов день желаю крепкого здоровья и невероятной силы духа. Желаю мужества, терпимости и щедрости души. Пусть жизнь подарит мир и счастье!

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Желаю в этот день хорошего настроения и успехов во всех делах. С Днем Собора Архистратига Михаила!

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Примите душевные поздравления в Михайлов день! Почитая в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и дарили мир.

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Поздравляю с днем Михаила и желаю большого счастья, настоящей любви и щедрой удачи. И пусть на улицах становится все холоднее, но в душе обязательно горит неугасимое пламя надежды и веры.

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Пусть Архангел Михаил всегда хранит тебя и посылает тебе лучи добра и любви! Пусть этот день будет невероятно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, покой и счастье! Поздравляю с Михайловым днем!

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Желаем в светлый праздник, Михайлов день, чтобы архангел Михаил хранил и оберегал наши семьи, чтобы чудес на белом свете происходило гораздо больше, а проблемы улетучелись.

Поздравления с днем Михаила — теплые и искренние открытки

Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления на Михайлов день

Напомним, мы публиковали сильные молитвы для защиты от зла, врагов и бед, которые следует прочесть в День Собора Архистратига Михаила.

Также мы писали о главных традициях и запретах великого праздника Собора Архистратига Михаила.