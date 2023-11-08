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Сегодня Михайлов день: теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

8 ноября 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Михайлов день 2023 — искренние поздравления в стихах, прозе и открытках
Верующая с ребенком в церкви ставит свечу. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

По новому церковному календарю, на который ПЦУ перешла с 1 сентября 2023 года, великий церковный праздник Собор Архистратига Михаила, или, как его называют в народе, Михайлов день, отмечают 8 ноября. Эта дата посвящена главе небесного воинства, которого очень чтят православные верующие.

Новини.LIVE собрало лучшие поздравления с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и открытках.

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Поздравление с Днем Собора Архистратига Михаила 2023 — красивые стихи на украинском языке

На Михайлів день
Благодаті я бажаю,
Хай тобі додасть він сили
І від бід оберігає!
Дім гармонією наповнить,
Захистить від справ гріховних,
Всі бажання виповнить
У цей світлий день церковний!

***

Михайлів день прийшов до вас у дім.
Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.
Хай сонце світить вам з небес.
А ви чекайте в цей день чудес!
Бажаємо благ всіх і добра,
А в сім’ях — радості, тепла.
Хай Бог завжди вас береже,
Хай свято щастя принесе!

***

Бажаю, щоб архангел Михаїл
Вас від напастей захистив.
Хай ангели його Вас охороняють,
Біду і горе проганяють.

***

В Михайлів день бажаю
Вам миру і добра,
Бажаю, щоб віра
У серцях ваших жила.
Добра молитва
Віру зміцнила,
Воїнство Архангела
Від бід захистило.

 

Поздравление с Днем Собора Архистратига Михаила 2023 — красивые стихи
Скульптура Архистратига Михаила в Киеве. Фото: google.com

Михайлов день 8 ноября — поздравления с праздником в прозе

Поздравляю с большим праздником — Собором Архистратига Михаила. От всего сердца желаю светлой и мирной жизни. Пусть небесный воин защитит вас от всех бед и зла!

***

В Михайлов день желаю быть смелым, бесстрашным, справедливым, уверенным воином. Всегда верь в себя и не выпускай из рук свое счастье!

***

В Михайлов день желаю крепкого здоровья и невероятной силы духа. Желаю мужества, терпимости и щедрости души. Пусть жизнь подарит мир и счастье!

***

Желаю в этот день хорошего настроения и успехов во всех делах. С Днем Собора Архистратига Михаила!

***

Примите душевные поздравления в Михайлов день! Почитая в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и дарили мир.

***

Поздравляю с днем Михаила и желаю большого счастья, настоящей любви и щедрой удачи. И пусть на улицах становится все холоднее, но в душе обязательно горит неугасимое пламя надежды и веры.

***

Пусть Архангел Михаил всегда хранит тебя и посылает тебе лучи добра и любви! Пусть этот день будет невероятно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, покой и счастье! Поздравляю с Михайловым днем!

***

Желаем в светлый праздник, Михайлов день, чтобы архангел Михаил хранил и оберегал наши семьи, чтобы чудес на белом свете происходило гораздо больше, а проблемы улетучелись.

Поздравления с днем Михаила — теплые и искренние открытки

Михайлов день 8 ноября - поздравление с праздником
Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Михайловым днем — теплые и искренние открытки
Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем Собора Архистратига Михаила 2023
Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Михайлов день: теплые поздравления в открытках 2023
Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Михайлов день 2023 — красивые и искренние поздравления
Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить близких, родственников и друзей в Михайлов день
Поздравление с Михайловым днем 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления на Михайлов день

 

Напомним, мы публиковали сильные молитвы для защиты от зла, врагов и бед, которые следует прочесть в День Собора Архистратига Михаила.

Также мы писали о главных традициях и запретах великого праздника Собора Архистратига Михаила.

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