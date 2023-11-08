Михайлів день 2023 — красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

Вірянка з дитиною у церкві ставить свічку. Фото: УНІАН

За новим церковним календарем, на який ПЦУ перейшла з 1 вересня 2023 року, велике церковне свято Собор Архістратига Михаїла, або, як його називають в народі, Михайлів день, відзначають 8 листопада. Ця дата присвячена главі небесного воїнства, якого дуже шанують православні віряни.

Новини.LIVE зібрало найкращі привітання із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та листівках.

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На Михайлів день

Благодаті я бажаю,

Хай тобі додасть він сили

І від бід оберігає!

Дім гармонією наповнить,

Захистить від справ гріховних,

Всі бажання виповнить

У цей світлий день церковний!

***

Михайлів день прийшов до вас у дім.

Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.

Хай сонце світить вам з небес.

А ви чекайте в цей день чудес!

Бажаємо благ всіх і добра,

А в сім’ях — радості, тепла.

Хай Бог завжди вас береже,

Хай свято щастя принесе!

***

Бажаю, щоб архангел Михаїл

Вас від напастей захистив.

Хай ангели його Вас охороняють,

Біду і горе проганяють.

***

В Михайлів день бажаю

Вам миру і добра,

Бажаю, щоб віра

У серцях ваших жила.

Добра молитва

Віру зміцнила,

Воїнство Архангела

Від бід захистило.

Скульптура Архістратига Михаїла у Києві. Фото: google.com

Михайлів день 8 листопада — привітання зі святом у прозі

Вітаю з великим святом — Собором Архістратига Михаїла. Від щирого серця бажаю світлого і мирного життя. Нехай небесний воїн захистить вас від усіх бід та зла!

***

У Михайлів день бажаю бути сміливим, безстрашним, справедливим, впевненим воїном. Завжди вір у себе і не випускай з рук своє щастя!

***

У Михайлів день бажаю міцного здоров'я та неймовірної сили духу. Бажаю мужності, терпимості та щедрості душі. Нехай життя подарує мир та злагоду!

***

Бажаю у цей день гарного настрою та успіхів у всіх справах. З Днем Собору Архістратига Михаїла!

***

Прийміть душевні привітання в Михайлів день! Вшановуючи в цей день Архангела Михаїла, захисника нашого, який воює із силами зла, бажаємо, щоб світле ім’я його і сила ангельського війська зберігали вас від усіляких негараздів і дарували мир.

***

Вітаю з Михайловим днем і бажаю великого щастя, справжньої любові та щедрої удачі. І нехай на вулицях холоднішає, але в душі обов'язково горить незгасне полум'я надії та віри.

***

Нехай Архангел Михаїл завжди береже тебе і посилає тобі промені добра і любові! Нехай цей день буде неймовірно вдалим для тебе! Бажаю, щоб в твоїй душі панували гармонія, спокій і щастя! Вітаю з Михайловим днем!

***

Бажаємо у світле свято, Михайлів день, щоб архангел Михаїл зберігав і оберігав наші сім'ї, щоб чудес на білому світі відбувалося значно більше, а негаразди та проблеми полетіли геть.

Привітання з Михайловим днем — теплі та щирі листівки

Привітання з Михайловим днем 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Михайловим днем 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Михайловим днем 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Михайловим днем 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Михайловим днем 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Михайловим днем 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання на Михайлів день

Нагадаємо, ми публікували сильні молитви для захисту від зла, ворогів та бід, які слід прочитати у День Собору Архістратига Михаїла.

Також ми писали про головні традиції та заборони великого свята Собору Архістратига Михаїла.