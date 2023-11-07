Михайлів день 2023 — яку сильну молитву прочитати в часи війни 8 листопада

Жінка молиться у церкві перед іконою. Фото: google.com

За новим церковним календарем, на який перейшли з 1 вересня Православна церква України та Українська Греко-Католицька Церква, Собор Архістратига Михаїла або Михайлів день відзначатимемо 8 листопада. Цьогоріч свято, яке присвячено найголовнішому ангелу, наближеному до Господа, припадає на середу. У цей день заведено відвідувати храм й звичайно молитися Михаїлу про зцілення, захист та заступництво.

Як правильно читати молитву до Архістратига Михаїла, що у нього можна просити та які сильні молитви про захист від зла, ворогів та бід прочитати у свято 8 листопада, ділимося далі в матеріалі.

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Віряни стараються обов'язково цього дня потрапити до храму, поставити свічку за своє здоров'я та своїх рідних, помолитися біля ікони Архистратига Михаїла.

Проте, священнослужителі підкреслюють, звернутися зі словами молитви можна і вдома, зробивши це напередодні свята опівночі.

Жінка молиться у храмі. Фото: google.com

Про що можна просити Архістратига Михаїла

На іконах Архістратиг Михаїл, як правило зображений з довгим і гострим мечем або списом — з його допомогою він перемагає зло, позбавляє людство від страхів, тривог, спокуси, викорінює брехливість і інші пороки.

Тож, віряни звертаються до архангела з проханням захистити їх та їхніх рідних від:

лукавого;

злих людей;

ворогів;

пристріту та іншого магічного впливу;

бід та нещастя;

спокуси;

раптових нападів і пограбувань;

трагічних подій.

Також люди просять, щоб Михаїл:

допоміг у складних життєвих обставинах;

зцілив від важких хвороб;

оберігав воїнів ЗСУ, які боронять нашу Батьківщину від ворога.

Архістратиг Михаїл. Фото: google.com

Молитва до Архангела Михаїла для захисту від ворогів

Напишіть на папері імена своїх дітей, батьків, близьких, тобто всіх, за кого ви просите. Далі, читаючи прохання до ангела, слід називати всі написані імена, там, де є (ім'я).

Молитва до Архангела Михаїла для захисту від ворогів. Фото: Новини.LIVE

Молитва до Архангела Михаїла для захисту від бід

Молитва до Архангела Михаїла для захисту від бід. Фото: Новини.LIVE

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