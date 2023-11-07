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Как защитить себя и родных от зла — сильная молитва на Михайлов день 8 ноября

7 ноября 2023 16:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Михайлов день 2023 — какую сильную молитву прочесть во время войны 8 ноября
Женщина молится в церкви перед иконой. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

По новому церковному календарю, на который перешли с 1 сентября Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь, Собор Архистратига Михаила или Михайлов день отмечаем 8 ноября. В этом году праздник, посвященный самому главному ангелу, приближенному к Господу, приходится на среду. В этот день принято посещать храм и молиться Михаилу об исцелении, защите и покровительстве.

Как правильно читать молитву Архистратигу Михаилу, что у него можно просить и какие сильные молитвы о защите от зла, врагов и бед прочитать в праздник 8 ноября, делимся далее в материале.

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Михайлов день 8 ноября — когда и как прочитать молитву

Верующие стараются обязательно в этот день попасть в храм, поставить свечу за свое здоровье и своих родных, помолиться у иконы Архистратига Михаила.

Однако священнослужители подчеркивают, обратиться со словами молитвы можно и дома, сделав это в канун праздника в полночь.

 

Михайлов день 8 ноября - когда и как прочитать молитву
Женщина молится в храме. Фото: google.com

О чем можно просить Архистратига Михаила

На иконах Архистратиг Михаил, как правило, изображен с длинным и острым мечом или копьем — с его помощью он побеждает зло, избавляет человечество от страхов, тревог, соблазна, искореняет лживость и другие пороки.

Итак, верующие обращаются к архангелу с просьбой защитить их и их родных от:

  • лукавого;
  • злых людей;
  • врагов;
  • сглаза и другого магического воздействия;
  • бед и несчастья;
  • соблазнов;
  • внезапных нападений и ограблений;
  • трагических событий.

Также люди просят, чтобы Михаил:

  • помог в сложных жизненных обстоятельствах;
  • исцелил от тяжелых болезней;
  • оберегал воинов ВСУ, защищающих нашу Родину от врага.

 

О чем можно просить Архистратига Михаила
Архистратиг Михаил. Фото: google.com

Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от врагов

Напишите на бумаге имена своих детей, родителей, близких, то есть всех, за кого вы просите. Далее, читая просьбу к ангелу, следует называть все написанные имена, там, где есть (имя).

 

Сильная молитва на праздник Собора Архистратига Михаила 8 ноября
Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от врагов. Фото: Новини.LIVE

Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от бед.

 

Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от бед.
Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от бед. Фото: Новини.LIVE

 

Ранее мы рассказывали о главных традициях и запретах великого праздника Собора Архистратига Михаила.

Напомним, мы писали, что украинцы будут праздновать День святого Николая Чудотворца в новую дату.

Также мы публиковали полный церковный календарь праздников на ноябрь 2023 года.

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