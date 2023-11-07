Михайлов день 2023 — какую сильную молитву прочесть во время войны 8 ноября

Женщина молится в церкви перед иконой. Фото: google.com

По новому церковному календарю, на который перешли с 1 сентября Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь, Собор Архистратига Михаила или Михайлов день отмечаем 8 ноября. В этом году праздник, посвященный самому главному ангелу, приближенному к Господу, приходится на среду. В этот день принято посещать храм и молиться Михаилу об исцелении, защите и покровительстве.

Как правильно читать молитву Архистратигу Михаилу, что у него можно просить и какие сильные молитвы о защите от зла, врагов и бед прочитать в праздник 8 ноября, делимся далее в материале.

Читайте также:

Михайлов день 8 ноября — когда и как прочитать молитву

Верующие стараются обязательно в этот день попасть в храм, поставить свечу за свое здоровье и своих родных, помолиться у иконы Архистратига Михаила.

Однако священнослужители подчеркивают, обратиться со словами молитвы можно и дома, сделав это в канун праздника в полночь.

Женщина молится в храме. Фото: google.com

О чем можно просить Архистратига Михаила

На иконах Архистратиг Михаил, как правило, изображен с длинным и острым мечом или копьем — с его помощью он побеждает зло, избавляет человечество от страхов, тревог, соблазна, искореняет лживость и другие пороки.

Итак, верующие обращаются к архангелу с просьбой защитить их и их родных от:

лукавого;

злых людей;

врагов;

сглаза и другого магического воздействия;

бед и несчастья;

соблазнов;

внезапных нападений и ограблений;

трагических событий.

Также люди просят, чтобы Михаил:

помог в сложных жизненных обстоятельствах;

исцелил от тяжелых болезней;

оберегал воинов ВСУ, защищающих нашу Родину от врага.

Архистратиг Михаил. Фото: google.com

Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от врагов

Напишите на бумаге имена своих детей, родителей, близких, то есть всех, за кого вы просите. Далее, читая просьбу к ангелу, следует называть все написанные имена, там, где есть (имя).

Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от врагов. Фото: Новини.LIVE

Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от бед.

Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от бед. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали о главных традициях и запретах великого праздника Собора Архистратига Михаила.

Напомним, мы писали, что украинцы будут праздновать День святого Николая Чудотворца в новую дату.

Также мы публиковали полный церковный календарь праздников на ноябрь 2023 года.