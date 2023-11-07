Михайлов день 2023 — какую сильную молитву прочесть во время войны 8 ноября

Как защитить себя и родных от зла — сильная молитва на Михайлов день 8 ноября
По новому церковному календарю, на который перешли с 1 сентября Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь, Собор Архистратига Михаила или Михайлов день отмечаем 8 ноября. В этом году праздник, посвященный самому главному ангелу, приближенному к Господу, приходится на среду. В этот день принято посещать храм и молиться Михаилу об исцелении, защите и покровительстве.
Как правильно читать молитву Архистратигу Михаилу, что у него можно просить и какие сильные молитвы о защите от зла, врагов и бед прочитать в праздник 8 ноября, делимся далее в материале.
Михайлов день 8 ноября — когда и как прочитать молитву
Верующие стараются обязательно в этот день попасть в храм, поставить свечу за свое здоровье и своих родных, помолиться у иконы Архистратига Михаила.
Однако священнослужители подчеркивают, обратиться со словами молитвы можно и дома, сделав это в канун праздника в полночь.
О чем можно просить Архистратига Михаила
На иконах Архистратиг Михаил, как правило, изображен с длинным и острым мечом или копьем — с его помощью он побеждает зло, избавляет человечество от страхов, тревог, соблазна, искореняет лживость и другие пороки.
Итак, верующие обращаются к архангелу с просьбой защитить их и их родных от:
- лукавого;
- злых людей;
- врагов;
- сглаза и другого магического воздействия;
- бед и несчастья;
- соблазнов;
- внезапных нападений и ограблений;
- трагических событий.
Также люди просят, чтобы Михаил:
- помог в сложных жизненных обстоятельствах;
- исцелил от тяжелых болезней;
- оберегал воинов ВСУ, защищающих нашу Родину от врага.
Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от врагов
Напишите на бумаге имена своих детей, родителей, близких, то есть всех, за кого вы просите. Далее, читая просьбу к ангелу, следует называть все написанные имена, там, где есть (имя).
Молитва к Архангелу Михаилу для защиты от бед.
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