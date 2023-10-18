С Днем ангела Златы 18 октября — поздравления в открытках, стихах и прозе

Сегодня поздравляйте Злат с именинами: трогательные слова и красивые открытки
В эту среду, 18 октября, владелицы редкого и прекрасного имени Злата отмечают свой День ангела по новому церковному календарю.
Новини.LIVE собрал самые красивые и теплые поздравления в прозе, стихах и открытках для Златочек. Обязательно поздравьте мамочек, бабушек, жен, сестер, дочерей, подруг и знакомых, имеющих это благозвучное имя!
Когда отмечают день ангела Златы по церковному календарю
В православной вере существует только один почитаемая святая, в честь которой празднуют именины, — мученица Злата (Хриса) Мегленская. Поэтому день ангела Златы отмечают всего два раза в год.
По новоюлианскому церковному календарю даты именин следующие:
- 13 октября;
- 18 октября.
В эти даты рекомендуется молиться великомученице о защите и помощи. В День ангела Злата обязательно должна посетить церковь и поставить свечу за свое здравие.
Именины Златы 18 октября — какое значение имеет имя и характер владелицы
Это, без преувеличения, волшебное имя имеет славянские корни. Считается, что это слово появилось в Средневековье и означает "золото", "бесценный", "богатый".
Следует отметить, что аналогами имени Злата на других языках являются "Голда" и "Хриса".
Значение имени символизирует красоту и магнетизм, а так же залог счастливой жизни ее обладательницы. Златы очень романтичны и непредсказуемы, они любят удивлять и делать сюрпризы. Нередко девушки с таким именем обладают творческими талантами и стараются реализоваться в искусстве.
Желание увлекать и быть первой делает золотую девушку эгоисткой. Но она умеет сопереживать людям, чувство самопожертвования ей не чуждо. Все зависит от меняющегося настроения Златы.
День ангела Златы 2023 — поздравления в стихах
С Днем Ангела, Златка!
Ты живи красиво.
Будь здорова, не болей,
И живи счастливо!
***
Пусть под крыльями своими
Златуньку ангел бережет!
Судьбу добрую пошлет!
И от бед убережет!
***
С днем ангела Златка,
Пусть все в жизни будет гладко,
Желаю от души любви
И пусть сбываються мечты!
Пусть Ангел тебя оберегает
И во всех делах благословляет!
***
С Днем Ангела Злата я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человечную и простоту,
За искреннее сердце и доброту,
Пусть ангел тебе подарит вдохновение,
А Бог — благословение!
***
Злата! С Днем Ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех — только похвала!
Поздравления с именинами Златы в прозе
Дорогая Златочка, поздравляю тебя с именинами! Будь всегда такая же милая, добрая, умная и богатая. Пусть твой ангел-хранитель убережет тебя от всякого зла и невзгод.
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Дорогая Злата, с праздником тебя! Ты прекрасна и очаровательна! Тебе я желаю — будь любимой и успешной.
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Злата, от души поздравляю тебя с Днем ангела! От всего сердца желаю любви, позитива и моря улыбок. Пусть теплом окружает семья, а судьба дарит счастье.
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Злата, ты редкий человек — добрый, отзывчивый, веселый и надежный. Желаем тебе семейного счастья, исполнения всех твоих желаний! Ты этого достойна! С Днем ангела!
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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно.
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Милая Златка! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Хочется, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангел был всегда рядом и оберегал тебя.
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Дорогая Златочка! В день твоего ангела желаю мира в душе и добра в сердце. Пусть вокруг тебя будут только верные и надежные люди, а все беды и невзгоды обходят тебя десятой дорогой.
Самые искренние поздравления в открытках с Днем Ангела Златы
Видеопоздравления с Днем Ангела Златы
Ранее мы писали, кто празднует день ангела в октябре 2023 года по новому церковному календарю.
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