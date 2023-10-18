С Днем ангела Златы 18 октября — поздравления в открытках, стихах и прозе

Молодая девушка фотографируется в образе ангела. Фото: wallpaperbetter.com

В эту среду, 18 октября, владелицы редкого и прекрасного имени Злата отмечают свой День ангела по новому церковному календарю.

Новини.LIVE собрал самые красивые и теплые поздравления в прозе, стихах и открытках для Златочек. Обязательно поздравьте мамочек, бабушек, жен, сестер, дочерей, подруг и знакомых, имеющих это благозвучное имя!

Читайте также:

Когда отмечают день ангела Златы по церковному календарю

В православной вере существует только один почитаемая святая, в честь которой празднуют именины, — мученица Злата (Хриса) Мегленская. Поэтому день ангела Златы отмечают всего два раза в год.

По новоюлианскому церковному календарю даты именин следующие:

13 октября;

18 октября.

В эти даты рекомендуется молиться великомученице о защите и помощи. В День ангела Злата обязательно должна посетить церковь и поставить свечу за свое здравие.

Статуя ангела с цветами в руках. Фото: pexels.com

Именины Златы 18 октября — какое значение имеет имя и характер владелицы

Это, без преувеличения, волшебное имя имеет славянские корни. Считается, что это слово появилось в Средневековье и означает "золото", "бесценный", "богатый".

Следует отметить, что аналогами имени Злата на других языках являются "Голда" и "Хриса".

Значение имени символизирует красоту и магнетизм, а так же залог счастливой жизни ее обладательницы. Златы очень романтичны и непредсказуемы, они любят удивлять и делать сюрпризы. Нередко девушки с таким именем обладают творческими талантами и стараются реализоваться в искусстве.

Желание увлекать и быть первой делает золотую девушку эгоисткой. Но она умеет сопереживать людям, чувство самопожертвования ей не чуждо. Все зависит от меняющегося настроения Златы.

Девушка любуется собой в зеркале. Фото: istockphoto.com

День ангела Златы 2023 — поздравления в стихах

С Днем Ангела, Златка!

Ты живи красиво.

Будь здорова, не болей,

И живи счастливо!

***

Пусть под крыльями своими

Златуньку ангел бережет!

Судьбу добрую пошлет!

И от бед убережет!

***

С днем ангела Златка,

Пусть все в жизни будет гладко,

Желаю от души любви

И пусть сбываються мечты!

Пусть Ангел тебя оберегает

И во всех делах благословляет!

***

С Днем Ангела Злата я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человечную и простоту,

За искреннее сердце и доброту,

Пусть ангел тебе подарит вдохновение,

А Бог — благословение!

***

Злата! С Днем Ангела поздравляю!

Счастья и радости желаю,

Любви, душевного тепла,

В делах всех — только похвала!

Фигурка ангела в саду. Фото: pexels.com

Поздравления с именинами Златы в прозе

Дорогая Златочка, поздравляю тебя с именинами! Будь всегда такая же милая, добрая, умная и богатая. Пусть твой ангел-хранитель убережет тебя от всякого зла и невзгод.

***

Дорогая Злата, с праздником тебя! Ты прекрасна и очаровательна! Тебе я желаю — будь любимой и успешной.

***

Злата, от души поздравляю тебя с Днем ангела! От всего сердца желаю любви, позитива и моря улыбок. Пусть теплом окружает семья, а судьба дарит счастье.

***

Злата, ты редкий человек — добрый, отзывчивый, веселый и надежный. Желаем тебе семейного счастья, исполнения всех твоих желаний! Ты этого достойна! С Днем ангела!

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно.

***

Милая Златка! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Хочется, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангел был всегда рядом и оберегал тебя.

***

Дорогая Златочка! В день твоего ангела желаю мира в душе и добра в сердце. Пусть вокруг тебя будут только верные и надежные люди, а все беды и невзгоды обходят тебя десятой дорогой.

Самые искренние поздравления в открытках с Днем Ангела Златы

Поздравление с Днем ангела Златы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Златы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Златы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Златы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Златы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Златы 2023. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Ангела Златы

Ранее мы писали, кто празднует день ангела в октябре 2023 года по новому церковному календарю.

Также мы публиковали список из 10 благозвучных и красивых имен для девочек, которые сделают свою обладательницу счастливой.