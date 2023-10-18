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Сьогодні вітайте Злат з іменинами: зворушливі слова і красиві листівки

18 жовтня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем ангела Злати 18 жовтня — привітання у листівках, віршах та прозі
Молода дівчина фотографується в образі янгола. Фото: wallpaperbetter.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю середу, 18 жовтня, власниці рідкісного та прекрасного імені Злата відзначають свій День ангела за новим церковним календарем

Новини.LIVE зібрав найгарніші та найтепліші привітання у прозі, віршах та листівках для Златоньок. Обов'язково привітайте матусь, бабусь, дружин, сестер, доньок, подруг та знайомих, які мають це милозвучне ім'я! 

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Коли відзначають день ангела Злати за церковним календарем

В православній вірі існує лише одна шанована свята, на честь якої святкують іменини, — мучениця Злата (Хриса) Мегленська. Тому день ангела Злати відзначають лише два рази в рік.

За новоюліанським церковним календарем дати іменин наступні: 

  • 13 жовтня;
  • 18 жовтня.

У ці дати рекомендується молитися великомучениці про захист і допомогу. В День ангела Злата обов'язково повинна відвідати церкву і поставити свічку за своє здравіє. 

 

Коли відзначають день ангела Злати за церковним календарем
Статуя янгола з квітами в руках. Фото: pexels.com

Іменини Злати 18 жовтня — яке значення має ім'я та характер власниці

Це, без перебільшення, чарівне ім'я має слов’янське коріння. Вважається, що це слово з'явилося в Середньовіччі та означає "золото", "безцінна", "багата".

Варто зазначити, що аналогами ім'я Злата на інших мовах є "Голда" і "Хріса".

Значення імені символізує красу і магнетизм, а так само запорука щасливого життя її власниці. Злати дуже романтичні та непередбачувані, вони люблять дивувати й робити сюрпризи. Нерідко дівчата з таким ім’ям мають творчі таланти та намагаються реалізуватися у мистецтві.

Бажання захоплювати і бути першою робить золоту дівчину егоїсткою. Але вона вміє співпереживати людям, почуття самопожертви їй не чуже. Все залежить від мінливого настрою Злати.

 

Іменини Злати 18 жовтня — яке значення має ім'я та характер власниці
Дівчина милується собою у дзеркалі. Фото: istockphoto.com

День ангела Злати 2023 — привітання у віршах

З Днем Ангела, Златко!
Ти живи красиво.
Будь здорова, не хворій,
І живи щасливо!

***

Нехай під крилами своїми
Златуньку ангел береже!
Дарує лиш приємні миті
І долю добру хай пошле!

***

Красою відома наша Злата,
Багатством та повнотою душі.
Хай буде кожен день святом,
Нехай щастить тобі у житті!

***

Красунечко Злато,
Тобі я бажаю
Посмішок багато
І радості без краю!

***

Тебе сьогодні я
Вітаю, Злато,
Бажаю, щоб завжди була
Ти на любов багата.

***

З днем ангела Златко, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем Ангела Злату я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!

***

Бажаємо, щоб мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце, щоб Злати зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.

***

Злато! З Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
У справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.

***

Златуню хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
Щоб мрії здійснились всі Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!

 

День ангела Злати 2023 — привітання у віршах
Фігурка ангела у саду. Фото: pexels.com

Привітання з іменинами Злати у прозі

Дорога Златонько, вітаю тебе з іменинами! Будь завжди така ж мила, добра, розумна і багата. Нехай твій янгол-охоронець вбереже тебе від будь-якого зла та негараздів. 

***

Люба Злато, зі святом тебе! Ти прекрасна та чарівна! Тобі я бажаю — будь коханою та успішною. 

***

Злато, від душі вітаю тебе з Днем ангела! Від щирого серця бажаю любові, позитиву та море посмішок. Нехай теплом оточує сім’я, а доля дарує щастя. 

***

Злато, ти рідкісна людина — добра, чуйна, весела і надійна. Бажаємо тобі сімейного щастя, здійснення всіх твоїх бажань! Ти цього варта! З Днем ангела!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. 

***

Люба Златко! Вітаю тебе з Днем Ангела! Хочеться, щоб посмішка ніколи не покидала тебе і твій ангелик був завжди поруч і оберігав тебе.

***

Дорога Златонько! У день твого ангела бажаю достатку, миру в душі та добра в серці. Нехай навколо тебе будуть тільки вірні й надійні люди, а всі біди й негаразди обходять тебе десятою дорогою.

Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Злати 

Привітання з іменинами Злати 2023
Привітання з Днем ангела Злати 2023. Фото: Новини.LIVE
Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Злати
Привітання з Днем ангела Злати 2023. Фото: Новини.LIVE
День ангела Злати 2023 — привітання у листівках
Привітання з Днем ангела Злати 2023. Фото: Новини.LIVE
Іменини Злати 18 жовтня: красиві листівки
Привітання з Днем ангела Злати 2023. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Ангела Злати: гарні картинки та листівки
Привітання з Днем ангела Злати 2023. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Злати 18 жовтня — привітання у листівках
Привітання з Днем ангела Злати 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Ангела Злати

 

 

 

Раніше ми писали, хто святкує день ангела в жовтні 2023 року за новим церковним календарем. 

Також ми публікували список з 10 милозвучних та красивих імен для дівчаток, які зроблять свою володарку щасливою.

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