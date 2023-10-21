Соловьев уволил со своего канала топ-пропагандиста, который публично унизил Захарову

Евгений Сатановский. Фото: скриншот с видео

Недавно российский пропагандист Евгений Сатановский по каналу "Соловьев Live" публично унизил представительницу МИД РФ Марию Захарову. В частности, он назвал женщину "сильно выпивающей ш***ой".

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что провокативные и антисемитические заявления Марии Захаровой о войне в Израиле очень возмутили пропагандиста и одного из главных российских экспертов, разбирающегося в политике Израиля, стран Ближнего и Среднего Востока. Свое возмущение он выразил в интервью израильскому журналисту.

"Вот Маша Захарова, которая в принципе евреев не особо любит, а Израиль терпеть не может. Особо это не скрывает. Еще одна сильно выпивающая ш***а", — сказал Сатановский.

Кроме этого, он также негативно высказался и о замглавы МИД Михаиле Богданове.

"Он ничего плохого по поводу Израиля не хочет, но ему 71 год. Ему нужно о будущем думать, Израиль денег не платит. А деньги гуляют по исламскому миру", — сказал Сатановский, но не отметил, какие именно действия Богданова вызвали у него такую реакцию.

Реакция Соловьева

В то же время этот фрагмент интервью быстро распространился в сети. В ответ главный рупор Кремля Владимир Соловьев записал видео, на котором он стоит в камуфляже и извиняется перед Захаровой и Богдановым. Пропагандист также отметил, что увольняет Сатановского со своего канала.

"Я хотел бы извиниться перед МИД РФ и чрезвычайными и полномочными послами господином Богдановым и госпожой Захаровой за совершенно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме выражение, допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Я принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского", — говорит Соловьев.

Напомним, что российский пропагандист Владимир Соловьев еще в 2004 году заявлял, что в случае войны в Израиле поедет защищать еврейский народ. Однако сейчас оправдывает невыполненное обещание по возрасту и "СВО" в России.