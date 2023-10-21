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Соловйов звільнив зі свого каналу топ-пропагандиста, який публічно принизив Захарову

21 жовтня 2023 14:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Соловйов звільнив зі свого каналу топ-пропагандиста, який публічно принизив Захарову
Євгеній Сатановський. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно російський пропагандист Євгеній Сатановський з каналу "Соловйов Live" публічно принизив представницю МЗС РФ Марію Захарову. Зокрема, він назвав жінку "ш***ою, що сильно випиває".

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Зазначається, що провокативні та антисемітичні заяви Марії Захарової щодо війни в Ізраїлі дуже обурили пропагандиста та одного з головних російських експертів, який розбирається у політиці Ізраїлю, країн Близького та Середнього Сходу. Своє обурення він висловив у інтерв'ю для ізраїльського журналіста. 

"От Маша Захарова, яка в принципі євреїв не особливо любить, а Ізраїль терпіти не може. Особливо це не приховує. Ще одна ш***а, яка сильно випиває", — сказав Сатановський. 

Окрім цього, він також негативно висловився і про заступника голови МЗС Михайла Богданова. 

"Він нічого поганого щодо Ізраїлю не хоче, але йому 71 рік. Йому треба про майбутнє думати, Ізраїль грошей не платить. А гроші гуляють ісламським світом", — сказав Сатановський, але не зазначив, які саме дії Богданова викликали у нього таку реакцію. 

Реакція Соловйова

Водночас, цей фрагмент інтерв'ю швидко поширили у мережі. У відповідь на це головний рупор Кремля Володимир Соловйов записав відео, на якому він стоїть у камуфляжі та вибачається перед Захаровою та Богдановим. Пропагандист також зазначив, що звільняє Сатановського зі свого каналу. 

"Я хотів би вибачитися перед МЗС РФ і надзвичайними і повноважними послами паном Богданову і пані Захаровою за абсолютно несправедливий за змістом і неприпустимий за формою вислів, допущений співробітником нашого каналу Євгеном Яновичем Сатановським. Я ухвалив рішення про звільнення Євгена Яновича Сатановського з нашого каналу", — каже Соловйов. 

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов ще у 2004 році заявляв, що у випадку війни в Ізраїлі поїде захищати єврейський народ. Однак зараз виправдовує невиконану обіцянку віком та "СВО" в Росії. 

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