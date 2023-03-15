Социологи выяснили, кому больше всего доверяют украинцы

Вооруженным силам доверяют 96% украинцев

Рейтинг доверия украинцев возглавили Вооруженные силы Украины. Им доверяют 96 процентов опрошенных социологами людей. Среди политиков рейтинг доверия возглавляет президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Каким институтам доверяют украинцы

Следующие строчки после ВСУ заняли волонтерские организации (88 процентов), добровольческие отряды (87 процентов), Национальная гвардия Украины (86 процентов) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (85 процентов).

В то же время, самый низкий уровень доверия респонденты выразили государственному аппарату, то есть чиновникам, — им не доверяют 64 процента опрошенных украинцев. Политическим партиям не доверяют 63 процента, судам — 59 процентов, а Верховной Раде Украины — 51 процент респондентов.

Рейтинг доверия среди политиков

Среди политиков и общественных деятелей украинцы больше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому (85 процентов), волонтеру Сергею Притуле (65 процентов), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (59,5 процента), мэру Киева Виталию Кличко (58 процентов) и секретарю Совета национального безопасности и обороны Алексею Данилову (55%).

Между тем, наименьшим доверием пользуются сопредседатель запрещенной фракции "Оппозиционная платформа — при жизни" Юрий Бойко — ему не доверяют 82 процента опрошенных украинцев. Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко не доверяют 76 процентов, экс-президенту Петру Порошенко — 65 процентов, экс-советнику руководителя ОП Алексею Арестовичу — 59 процентов.

Оценка того, как государство справляется с обороной

По мнению опрошенных украинцев, лучше всего власть справляется с решением проблем в сфере обороны, энергообеспечения, внешней политики, образования, здравоохранения, социальной защиты и пенсионного обеспечения. Чаще негативно оценивается деятельность государства по борьбе с преступностью, сфере правосудия и борьбе с коррупцией.

Единодушия среди украинцев относительно изменений уровня коррумпированности во время войны социологи не заметили — треть респондентов считают, что сейчас уровень коррупции выше, чем был до 24 февраля 2022 года, 30 процентов считают, что коррупция осталась на том же уровне. Лишь пятая часть опрошенных считает, что уровень коррумпированности в Украине снизился на фоне войны.

Кроме того, социологи отмечают, что большинство украинцев (61 процент) считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, в то же время 21 процент — что в неправильном. Как отмечают в Центре Разумкова, в преддверии полномасштабной агрессии россии почти две трети опрошенных считали, что страна движется в неправильном направлении.

Опрос проводился среди совершеннолетних граждан во всех регионах Украины, кроме Луганщины, Донецкой области и Крыма. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 процента.

Напомним, ранее социологи зафиксировали рост неприятия среди украинцев всего российского. За год войны украинцы стали меньше использовать русский язык и посещать церковь Московского патриархата.

Фото: Reuters