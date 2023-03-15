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Соціологи з'ясували, кому найбільше довіряють українці

15 березня 2023 20:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Збройним силам довіряють 96% українців
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Рейтинг довіри українців очолили Збройні сили України. Їм довіряють 96 відсотків опитаних соціологами людей. Серед політиків рейтинг довіри очолює президент Володимир Зеленський. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова. 

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Наступні сходинки після ЗСУ посіли волонтерські організації (88 відсотків), добровольчі загони (87 відсотків), Національна гвардія України (86 відсотків) та Державна служба з надзвичайних ситуацій (85 відсотків). 

Водночас найнижчий рівень довіри респонденти висловили державному апарату, тобто чиновникам, —  їм не довіряють 64 відсотки опитаних українців. Політичним партіям не довіряють 63 відсотки, судам — 59 відсотків, а Верховній Раді України — 51 відсоток респондентів.

Рейтинг довіри серед політиків

Серед політиків та громадських діячів українці найбільше довіряють президенту України Володимиру Зеленському (85 відсотків), волонтеру Сергію Притулі (65 відсотків), раднику керівника Офісу президента Михайлу Подоляку (59,5 відсотка), меру Києва Віталію Кличку (58 відсотків) та секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову (55 відсотків).

Між тим найменшою довірою користуються співголова забороненої фракції "Опозиційна платформа — за життя" Юрій Бойко — йому не довіряють 82 відсотки опитаних українців. Лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко  не довіряють 76 відсотків, експрезиденту Петру Порошенку — 65 відсотків, ексраднику керівника ОП Олексію Арестовичу — 59 відсотків.

Оцінка того, як держава справляється з обороною

Наразі, на думку опитаних українців, найкраще влада справляється з розв'язанням проблем у сфері оборони, енергозабезпечення, зовнішньої політики, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та пенсійного забезпечення. Частіше негативно оцінюється діяльність держави у боротьбі зі злочинністю, сфері правосуддя та боротьби з корупцією.

Одностайності серед українців щодо змін рівня корумпованості під час війни соціологи не помітили — третина респондентів вважають, що зараз рівень корупції вищий, ніж був до 24 лютого 2022 року, водночас 30 відсотків вважають, що корупція залишилася на тому самому рівні. Лише п'ята частина опитаних вважає, що рівень корумпованості в Україні знизився на тлі війни.

Крім того, соціологи відзначають, що більшість українців (61 відсоток) вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, водночас 21 відсоток — що в неправильному. Як наголошують у Центрі Разумкова, напередодні повномасштабної агресії росії майже дві третини опитаних вважали, що країна рухається у неправильному напрямі.

Опитування проводили серед повнолітніх громадян в усіх регіонах України, крім Луганщини, Донеччини та Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

Нагадаємо, раніше соціологи зафіксували зростання несприйняття серед українців всього російського. За рік війни українці почали менше використовувати російську мову та відвідувати церкву Московського патріархату.

Фото: Reuters

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