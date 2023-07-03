Спецпроект "Герои в тылу": история основателя "Зоопатруля"

Основатель ОО "Зоопатруль Украина" Дмитрий Ревнюк. Фото: Новини.LIVE

На ютуб-канале Новини.LIVE стартовал второй выпуск спецпроекта "Герои в тылу" — история мужчины, который до войны построил империю рекламы, а теперь руководит империей спасения животных. Его команда уже известна стране как "Зоопатруль".

Дмитрий Ревнюк до войны 14 лет снимал ролики для фармацевтических компаний и издавал журнал о ветеринарии. Сейчас он занимается сотнями животных, которых с командой спас от войны, жестоких владельцев или равнодушных людей. Почти за год ему удалось собрать команду волонтеров, открыть клинику и приют.

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Напомним, что спецпроект Новини.LIVE "Герои в тылу" стартовал 12 июня с истории железнодорожника Дмитрия Ярошенко, который со своей поездной бригадой в 2014 году совершил последний рейс в Крым, а в феврале 2022-го эвакуировал людей из Киева и уже осенью совершил победный рейс в Херсон.