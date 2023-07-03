Спецпроєкт "Герої в тилу": історія засновника "Зоопатруля"

Засновник ГО "Зоопатруль Україна" Дмитро Ревнюк. Фото: Новини.LIVE

На ютуб-каналі Новини.LIVE стартував другий випуск спецпроєкту "Герої в тилу" — історія чоловіка, який до війни побудував імперію реклами, а тепер керує імперією порятунку тварин. Його команда вже відома країні як "Зоопатруль".

Дмитро Ревнюк до війни 14 років знімав ролики для фармацевтичних компаній і видавав журнал про ветеринарію. Зараз він опікується сотнями тварин, яких з командою врятував від війни, жорстоких власників або байдужих людей. Майже за рік йому вдалося зібрати команду волонтерів, відкрити клініку та притулок.

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Нагадаємо, що спецпроєкт Новини.LIVE "Герої в тилу” стартував 12 червня з історії залізничника Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 році здійснив крайній рейс до Криму, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс до Херсона.