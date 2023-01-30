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Потребление выросло и дефицит остается: в Укрэнерго рассказали о ситуации в Украине

30 января 2023 12:05
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан
В Укрэнерго рассказали о ситуации со светом в Украине
Дефицит в энергосистеме значителен
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан

В Украине увеличилось потребление электроэнергии, однако дефицит в энергосистеме значителен. В результате новых атак на Украину со стороны россии ситуация с энергетикой несколько ухудшилась.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Отмечается, что причиной дефицита являются повреждения, которые нанесла россия Украине.

"В результате 13 ракетных и 15 дроновых атак причинены существенные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям. Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях" не может полностью покрыть — говорится в сообщении.

Сообщается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. По состоянию на утро 30 января аварийные отключения, вызванные превышением лимитов, пока не применялись.

"В настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт на выходных", — сообщают в пресс-службе.

Известно, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БпЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

На временно оккупированных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции — это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Напомним, в ДТЭК рассказали о лимитах потребления электроэнергии на 30 января. Укрэнерго вынуждено вводить ограничения на потребление электроэнергии в областях.

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