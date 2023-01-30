В Укренерго розповіли про ситуацію зі світлом в Україні

Споживання зросло та дефіцит залишається: в Укренерго розповіли про ситуацію в Україні
В Україні збільшилось споживання електроенергії, проте дефіцит в енергосистемі значний. Внаслідок нових атак на Україну з боку росії ситуація з енергетикою дещо погіршилась.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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Ситуація з енергетикою в Україні
Зазначається, що причиною дефіциту є пошкодження, які завдала росія Україні.
"Внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак завдано суттєвих пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям. Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Станом на ранок 30 січня аварійні відключення, які спричинені перевищенням лімітів, поки не застосовувалися.
"Наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних", — повідомляють у пресслужбі.
Відомо, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.
На тимчасово окупованих територіях півдня також розташовуються і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.
Нагадаємо, В ДТЕК розповіли про ліміти споживання електроенергії на 30 січня. Укренерго вимушене вводити обмеження на споживання електроенергії в областях.