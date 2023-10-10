Стала известна точная дата перевода часов на зимний период в Украине

Перевод часов на зимнее время. Иллюстративное фото: Секунда

В октябре в нашей стране по традиции переводят часы на зимний период. Таким методом перехода на зимнее и летнее время пользуются около 80 стран мира.

Рассказываем, когда нужно перевести часы этого года.

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Когда нужно перевести часы

Отмечается, что в этом году переход на зимнее время произойдет 29 октября в 4 утра на час назад.

На смартфонах и других гаджетах часы автоматически перейдут на другое время. Однако механическое устройство необходимо перевести самостоятельно.

История перевода

Известно, что в первый раз часы начали переводить еще в 1784 году. Такое решение было принято именно послом Соединенных Штатов Америки во Франции Бенджамином Франклином, чтобы экономить свечи. А в Украине стали переводить часы на зимнее и летнее время уже в 1981 году.

Основной задачей перевода часов является экономия электроснабжения, ведь когда идет переход на зимнее время, то световой день становится длиннее.

Воздействие на организм человека

В свою очередь врачи говорят, что такой перевод часов может провоцировать стресс для организма. К новым режимам человек привыкает от нескольких недель до полутора месяцев. При таких изменениях снижается уровень работоспособности и нарушается сон. Также в это время человек может быть раздраженным.

Напомним, ранее мы писали, в какую сторону следует крутить стрелки в 2023 году для перевода времени.