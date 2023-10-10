Стала відома точна дата переведення годинників на зимовий період в Україні

Переведення годинника на зимовий час. Ілюстративне фото: Секунда

У жовтні в нашій країні за традицією переводять годинники на зимовий період. Таким методом переходу на зимовий та літній час користується майже 80 країн світу.

Розповідаємо, коли необхідно перевести годинники цього року.

Читайте також:

Коли потрібно перевести годинник

Зазначається, що в цьому році перехід на зимовий час станеться 29 жовтня о 4 годині ранку на годину назад.

На смартфонах та інших гаджетах годинники автоматично перейдуть на інший час. Проте механічний пристрій необхідно перевести самотужки.

Історія переведення

Відомо, що перший раз годинники почали переводити ще у 1784 році. Таке рішення було ухвалено саме послом Сполучених Штатів Америки у Франції Бенджаміном Франкліном, аби економіти свічки. А в Україні почали переводити годинники на зимовий та літній час вже у 1981 році.

Основним завданням переведення годинників є економія електропостачання, адже коли триває перехід на зимовий час, то світловий день стає довшим.

Вплив на організм людини

Своєю чергою лікарі кажуть, що таке переведення годинника може провокувати стрес для організму. До нових режимів людина звикає від декількох тижнів до 1,5 місяці. Під час таких змін знижується рівенень працездатності та порушується сон. Також в цей час людина може бути роздратованою.

Нагадаємо, раніше ми писали, у який бік слід крутити стрілки у 2023 році для переведення часу.