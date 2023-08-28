Стало известно, где украинцы с 1 сентября могут получить бесплатное жилье в Чехии

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: google.com

Граждане Украины, которые едут в Чехию, чтобы найти временную защиту, могут получить кратковременное жилье до того, как оформят необходимые документы. Отмечается, что такие приюты работают 24/7.

Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

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Где можно получить жилье

Однако с 1 сентября это убежище можно будет получить только в Брно и Остраве. В Праге с этого дня жилье предоставлять уже не будут, сообщили на официальном сайте для иностранцев, живущих или желающих жить в Чехии.

"Кратковременное убежище могут получить лица, ожидающие открытия KACPU (Краевые центры помощи Украине) или ожидающих временную защиту и еще не имеющих собственного жилья. Кратковременные приюты работают круглосуточно и находятся в Брно и в Остраве", — отмечают в сообщении.

Как получить убежище

В такие центры можно подать заявление, чтобы получить временную защиту. Кроме того, там помогут получить гуманитарное жилье от государства.

Однако KACPU работают не каждый день, ведь график может быть разным, поскольку это зависит от региона.

Если вам срочно нужно жилье, то можно использовать услугу кратковременного убежища:

Brno, Hnevkovského 30/65 (+420 770 132 569);

Острава, Dr.Maleho 1356/17 (+420 771 288 779).

Жилье на 150 дней

Гуманитарное убежище от государства в Чехии предоставляют в форме первичной помощи людям, которые ищут спасение от войны в Украине и до сих пор не имеют жилья в Чешской Республике.

Однако такое жилье предоставляют всего на 150 дней. После этого вы можете найти себе квартиру или дом и заключить договор аренды или субаренды.

Исключения есть для лиц, которые являются уязвимыми. Они могут проживать там бесплатно и после пяти месяцев.

Граждан Украины, которые будут подавать заявление на временное убежище в Центральноческом крае, предупредили, что бесплатное жилье в этом регионе будут предоставлять только через KACPU в Кладне и Кутной Горе. Однако переселенцы могут поселиться в любом населенном пункте Центральноческого края. Всё зависит от того, где есть свободные места.

Напомним, из Польши массово выезжают украинские беженцы: часть возвращаются домой, остальные переселяются на запад. Это, в свою очередь, создает трудности для польского рынка труда.