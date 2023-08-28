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Стало відомо, де українці з 1 вересня можуть отримати безкоштовне житло у Чехії

28 серпня 2023 10:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, де українці з 1 вересня можуть отримати безкоштовне житло у Чехії
Українські біженці. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Громадяни України, які їдуть до Чехії, щоб знайти тимчасовий захист, мають можливість отримати короткочасне житло до того, як оформлять необхідні документи. Зазначається, що такі притулки працюють 24/7.

Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

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Де можна отримати житло

Проте з 1 вересня цей прихисток можна буде отримати тільки у Брно та Остраві. У Празі з цього дня житло надавати вже не будуть, повідомили на офіційному сайті для іноземців, які живуть або хочуть жити в Чехії.

"Короткочасний притулок можуть отримати особи, які очікують на відкриття KACPU (Крайові центри допомоги Україні) або ті, хто очікує на тимчасовий захист та ще не має власного житла. Короткочасні притулки працюють цілодобово та знаходяться в Брно та в Остраві", — зазначають у повідомленні.

Як отримати прихисток

До таких центрів можна подати заяву, аби отримати тимчасовий захист. Крім того, там допоможуть з отриманням гуманітарного житла від держави. 

Проте KACPU працюють не кожного дня, адже графік може бути різним, оскільки залежить від регіону.

Якщо вам терміново потрібне житло, то можна використати послугу короткочасного притулку:

  • Brno, Hnevkovskeho 30/65 (+420 770 132 569);
  • Ostrava, Dr.Maleho 1356/17 (+420 771 288 779).

Житло на 150 днів

Гуманітарний притулок від держави у Чехії надають у формі первинної допомоги людям, які шукають порятунок від війни в Україні та досі не мають житла у Чеській Республіці.

Проте таке житло надають всього лише на 150 днів. Після цього ви можете знайти собі квартиру або будинок та укласти договір оренди або суборенди. 

Вийнятки є для осіб, які є вразливими. Вони можуть проживати там безкоштовно і після п'яти місяців.

Громадян України, які будуть подавати заяву на тимчасовий прихисток в Центральночеському краї, попередили, що безкоштовне житло в цьому регіоні будуть надавати лише через KACPU у Кладні та Кутній Горі. Проте переселенців можуть поселити в будь-якому населенному пункті Центральночеського краю. Все залежить від того, де є вільні місця.

Нагадаємо, з Польщі масово виїжджають українські біженці: частина повертаються додому, решта — переселяються на захід. Це, своєю чергою, створює труднощі для польського ринку праці. 

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