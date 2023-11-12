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Стало известно, когда Киево-Печерская лавра перейдет на новый юлианский календарь

12 ноября 2023 20:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, когда Киево-Печерская лавра перейдет на новый юлианский календарь
Киево-Печерская Лавра. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Киево-Печерская лавра решила перейти на новый юлианский календарь, который является основным для Православной Церкви Украины. Переход состоится 15 ноября.

Об этом сообщил и.о. наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

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Переход Лавры на новый юлианский календарь

"По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, по благословению священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейшего митрополита Эпифания, с 15 ноября (начало Рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви", — написал он.

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Скриншот поста Авраамия

Отметим, что Православная Церковь Украины перешла на новый юлианский календарь еще 1 сентября.

С переходом на новый стиль для недвижимых праздников ВЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Покрова 1 октября, Крещение 6 января, а День Святого Николая — 6 декабря. Празднование будущей Пасхи и привязанных к ней праздников останется без изменений.

Напомним, что в Трапезной палате Киево-Печерской Лавры неизвестная женщина сняла видео, на котором прыгала и танцевала. В сети разгорелся скандал.

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