Стало відомо, коли Києво-Печерська лавра перейде на новоюліанський календар
Києво-Печерська лавра вирішила перейти на новоюліанський календар, що є основним для Православної Церкви України. Перехід відбудеться 15 листопада.
Про це повідомив в.о. намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.
Перехід Лаври на новоюліанський календар
"На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", — написав він.
Зазначимо, що Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар ще 1 вересня.
З переходом на новий стиль для нерухомих свят ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову 1 жовтня, Водохреще 6 січня, а День Святого Миколая — 6 грудня. Святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього свят залишиться без змін.
Нагадаємо, що у Трапезній палаті Києво-Печерської Лаври невідома жінка зняла відео, на якому стрибала та танцювала. У мережі розгорівся скандал.
Читайте Новини.LIVE!