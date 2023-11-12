Стало відомо, коли Києво-Печерська лавра перейде на новоюліанський календар

Києво-Печерська Лавра. Фото: Укрінформ

Києво-Печерська лавра вирішила перейти на новоюліанський календар, що є основним для Православної Церкви України. Перехід відбудеться 15 листопада.

Про це повідомив в.о. намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

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Перехід Лаври на новоюліанський календар

"На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", — написав він.

Скриншот допису Авраамія

Зазначимо, що Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар ще 1 вересня.

З переходом на новий стиль для нерухомих свят ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову 1 жовтня, Водохреще 6 січня, а День Святого Миколая — 6 грудня. Святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього свят залишиться без змін.

Нагадаємо, що у Трапезній палаті Києво-Печерської Лаври невідома жінка зняла відео, на якому стрибала та танцювала. У мережі розгорівся скандал.