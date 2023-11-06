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Стало известно, когда у украинских школьников начнутся зимние каникулы

6 ноября 2023 17:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, когда у украинских школьников начнутся зимние каникулы
Украинские школьники. Фото: Львовский городской совет.
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине, несмотря на военные действия, продолжается обучение в школьных заведениях. 29 октября у школьников закончились осенние каникулы, однако вскоре их ждут уже зимние.

О графике всех каникул до конца учебного года 2023/2024 пишет РБК-Украина.

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Зимние каникулы в школах в 2023-2024 году

В этом году учебный год начался 1 сентября, однако продлится он на месяц дольше, чем всегда, до 28 июня 2024 года. Это сделали для того, чтобы в каждой области в соответствии с ситуацией безопасности могли самостоятельно принимать решения относительно формы и продолжительности обучения и отдыха.

В Киеве зимние каникулы в этом году продлятся с   23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Для первоклассников дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

Также известно о каникулах в Луцке — там школьники пойдут на двухнедельный зимний отдых с 25 декабря.

Что касается весенних каникул — в этом учебном году они будут продолжаться традиционно с 25 по 31 марта 2024 года.

Летние каникулы у украинских школьников планируются с 1 июня по 1 сентября 2024 года.

Вместе с тем компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут длиться до 28 июня 2024 года.

Напомним, что в Украине представят национальную программу под названием Future Perfect. Его цель — стимулировать изучение английского языка среди украинцев, чтобы сделать его основным средством международного общения в стране.

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