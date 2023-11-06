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Стало відомо, коли в українських школярів розпочнуться зимові канікули

6 листопада 2023 17:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, коли в українських школярів розпочнуться зимові канікули
Українські школярі. Фото: Львівська міська рада.
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні попри воєнні дії продовжується навчання у шкільних закладах. 29 жовтня у школярів закінчилися осінні канікули, проте незабаром на них чекають вже зимові.  

Про графік усіх канікул до кінця навчального року 2023/2024 пише РБК-Україна.

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Цього року навчальний рік розпочався 1 вересня, проте триватиме він на місяць довше, ніж завжди — до 28 червня 2024 року. Це зробили для того, аби у кожній області відповідно до безпекової ситуації могли самостійно ухвалювати рішення стосовно форми та тривалості навчання й відпочинку.

У Києві зимові канікули цьогоріч триватимуть з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року. Для першокласників додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

Також відомо про канікули у Луцьку — там школярі підуть на двотижневий зимовий відпочинок з 25 грудня.

Щодо весняних канікул — то цього навчального року вони триватимуть традиційно від 25 до 31 березня 2024 року.

Літні канікули в українських школярів плануються з 1 червня до 1 вересня 2024 року. 

Разом із тим компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024.

Нагадаємо, що в Україні представлять національну програму під назвою Future Perfect. Його мета — стимулювати вивчення англійської мови серед українців, щоб зробити її основним засобом міжнародного спілкування в країні.

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