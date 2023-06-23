Стало известно, сколько времени украинцы готовы работать в Польше

Украинцы работают в Польше. Фото: pixabay

В Польше растет количество украинцев, готовых работать в этом государстве, по меньшей мере, год времени. До этого граждане Украины отмечали, что готовы работать только несколько месяцев.

Эксперты аналитического центра компании Gremi Personal в комментарии TRAVEL РБК-Україна рассказали, что это связано со значительным спросом на высококвалифицированных работников из нашего государства.

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Результаты опроса

Компания опросил украинцев, которым удалось найти работу в Польше. Исследование проводилось в апреле-мае 2023 года среди 1280 работающих граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

57% опрашиваемых ответили, что пришли работать, рассчитывая на год. Поэтому по результатам опроса меньшее количество людей хочет работать только несколько месяцев.

Поэтому:

работу на 1-3 месяца ищут 11% опрошенных;

на 3-6 месяцев — 17% украинцев;

полгода готово работать 15% респондентов.

До полномасштабного вторжения граждане Украины приезжали в Польшу, чтобы работать в течение 4-6 месяцев, после чего возвращались на родную землю. Однако все изменилось, теперь украинцы ищут работу на более длительный период.

"Люди понимают, что в результате их пребывание в Польше будет дольше обычного. Поэтому украинцы сейчас более внимательны в поиске работы и более требовательны к условиям труда и проживания", — объясняют представители компании.

Конкуренция на местном рынке

Кроме того, украинцы начали овладевать и другими профессиями и становиться претендентами на более квалифицированную работу.

"Я уверена, что в будущем украинцы составят большую конкуренцию на местном рынке трудоустройства, даже на ТОП-позициях", — отметила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В свою очередь в Польше растет уровень спроса на высококвалифицированных специалистов. Это становится новым трендом на рынке труда.

"Каждый пятый запрос поступает на поиск топ-менеджера. Это связано с массовым открытием украинских бизнесов в Польше, которые предпочитают высококвалифицированных украинцев, чем поляков. Этой тенденцией можно объяснить относительно большой процент людей, которые намерены работать в Польше больше год. Это хорошие новости для украинцев с высоким уровнем компетенций, которые были вынуждены из-за войны работать в Польше на простых работах" , — отметила заместитель директора компании Лиля Терещенко.

Почему украинцы выбирают Польшу

Причины такого выбора:

географическая близость,

дешевле жизнь, чем в странах западной Европы;

культурное сходство поляков.

Напомним, из-за военной агрессии РФ против Украины многие украинцы были вынуждены искать убежище за границей, включая Польшу. Указанные лица в Польше обеспечены временной защитой, сейчас Минреинтеграции Украины сообщило о возможности получения бесплатного обучения украинскими беженцами в Польше.