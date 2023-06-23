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Стало відомо, скільки часу українці готові працювати в Польщі

23 червня 2023 20:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, скільки часу українці готові працювати в Польщі
Українці на роботі у Польщі. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі зростає кількість українців, які готові працювати в цій державі щонайменше рік часу. До цього громадяни України зазначали, що готові працювати лише протягом декількох місяців.

Експерти аналітичного центру компанії Gremi Personal в коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіли, що це пов'язано із значним попитом на висококваліфікованих працівників з нашої держави.

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Результати опитування

Компанія опитала українців, яким вдалося знайти роботу в Польщі. Дослідження проводилося у квітні-травні 2023 року серед 1 280 працюючих громадян України віком від 18 до 60 років.

57% опитуваних відповіли, що прийшли працювати, розраховуючи на рік часу. Тому за результатами опитування менша кількість людей хоче працювати лише впродовж декількох місяців.

Тому:

  • роботу на 1-3 місяці шукають 11% опитаних;
  • на 3-6 місяців — 17% українців;
  • півроку готові працювати 15% респондентів.

До повномасштабного вторгнення громадяни України приїжджали в Польщу, аби працювати протягом 4-6 місяців, після чого поверталися на рідну землю. Проте наразі все змінилося, тепер українці шукають роботу на довший період.

"Люди розуміють, що через війну їхнє перебування у Польщі буде довшим, ніж зазвичай. Тому українці зараз більш уважні у пошуку роботи та вибагливіші до умов праці та проживання", — пояснюють представники компанії.

Конкуренція на місцевому ринку

Крім того, українці почали опановувати й інші професії та ставати претендентами на більш кваліфіковану роботу.

"Я впевнена, що у майбутньому українці складуть велику конкуренцію на місцевому ринку працевлаштування, навіть на ТОП-позиціях", — зазначила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Своєю чергою у Польщі зростає рівень попиту на висококваліфікованих фахівців. Це стає новим трендом на ринку праці.

"Кожен п’ятий запит надходить на пошук топ-менеджера. Це пов’язано із масовим відкриттям українських бізнесів у Польщі, які віддають перевагу висококваліфікованим українцям, ніж полякам. Цією тенденцією можна пояснити відносно великий відсоток людей, що мають намір працювати у Польщі понад рік. Це гарні новини для українців з високим рівнем компетенцій, які були вимушені через війну працювати у Польщі на простих роботах", — наголосила заступниця директора компанії Ліля Терещенко.

Чому українці обирають Польщу

Причини такого вибору:

  • географічна близькість,
  • дешевше життя, ніж у країнах західної Європи;
  • культурна схожість поляків.

Нагадаємо, через військову агресію РФ проти України багато українців були змушені шукати притулок за кордоном, включаючи Польщу. Зазначені особи в Польщі забезпечені тимчасовим захистом, а зараз Мінреінтеграції України повідомило про можливість отримання безкоштовного навчання українськими біженцями у Польщі.

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