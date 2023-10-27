Стало известно, сколько чиновников пытались незаконно выехать за границу

Пограничник проверяет машину. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Согласно отчетам Государственной пограничной службы, наблюдается рост случаев нелегального перехода границы. За пределами официальных контрольно-пропускных пунктов было зарегистрировано небольшое увеличение таких попыток, в частности госслужащими.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии ТСН.

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Пограничные службы сообщили, что с начала года около 2100 государственных служащих пытались покинуть страну без соответствующего разрешения.

"К настоящему времени число таких лиц достигло 2100. Эти индивиды не соответствовали установленным критериям для пересечения границы", — подчеркнул Демченко.

Также было отмечено, что сотрудники пограничной службы выявляют ситуации, когда некоторые люди неправомерно включены в систему "Шлях".

"Мы продолжаем обнаруживать такие нарушения. Важно осознавать, что наша служба не контролирует эту систему и не вносит в нее данные о лицах", — заключил Андрей Демченко, подтвердив, что вся информация о нарушениях передается соответствующим ведомствам для предотвращения неправомерных действий на границе.

Напомним, что народный депутат Украины Георгий Мазурашу предлагает дать разрешение мужчинам Украины на выезд за границу при условии финансовой поддержки военных нужд страны. По его словам, уже многие покинули страну.