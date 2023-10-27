Стало відомо, скільки посадовців намагалися незаконно виїхати за кордон

Прикордонник перевіряє машину. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Згідно зі звітами Державної прикордонної служби, спостерігається зростання випадків нелегального переходу кордону. За межами офіційних контрольно-пропускних пунктів було зареєстровано невелике збільшення таких спроб, зокрема, держслужбовцями.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі ТСН.

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Прикордонні служби повідомили, що з початку року близько 2100 державних службовців намагалися залишити країну без відповідного дозволу.

"На сьогодні кількість таких осіб досягла 2100. Ці індивіди не відповідали встановленим критеріям для перетину кордону", — підкреслив Демченко.

Також було наголошено, що співробітники прикордонної служби виявляють ситуації, коли деякі люди неправомірно включені до системи "Шлях".

"Ми продовжуємо виявляти такі порушення. Важливо усвідомлювати, що наша служба не контролює цю систему і не вносить до неї даних про осіб", — сказав Андрій Демченко, підтвердивши, що вся інформація про порушення передається відповідним відомствам для запобігання неправомірним діям на кордоні.

Нагадаємо, що народний депутат України Георгій Мазураш пропонує дати дозвіл чоловікам України на виїзд за кордон за умови фінансової підтримки військових потреб країни. За його словами, вже багато хто покинув країну.