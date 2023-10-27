Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Стало відомо, скільки посадовців намагалися незаконно виїхати за кордон arrow

Стало відомо, скільки посадовців намагалися незаконно виїхати за кордон

27 жовтня 2023 12:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, скільки посадовців намагалися незаконно виїхати за кордон
Прикордонник перевіряє машину. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно зі звітами Державної прикордонної служби, спостерігається зростання випадків нелегального переходу кордону. За межами офіційних контрольно-пропускних пунктів було зареєстровано невелике збільшення таких спроб, зокрема, держслужбовцями.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі ТСН.

Читайте також:

Посадовці намагаються незаконно перетнути кордон України

Прикордонні служби повідомили, що з початку року близько 2100 державних службовців намагалися залишити країну без відповідного дозволу.

"На сьогодні кількість таких осіб досягла 2100. Ці індивіди не відповідали встановленим критеріям для перетину кордону", — підкреслив Демченко.

Також було наголошено, що співробітники прикордонної служби виявляють ситуації, коли деякі люди неправомірно включені до системи "Шлях".

"Ми продовжуємо виявляти такі порушення. Важливо усвідомлювати, що наша служба не контролює цю систему і не вносить до неї даних про осіб", — сказав Андрій Демченко, підтвердивши, що вся інформація про порушення передається відповідним відомствам для запобігання неправомірним діям на кордоні.

Нагадаємо, що народний депутат України Георгій Мазураш пропонує дати дозвіл чоловікам України на виїзд за кордон за умови фінансової підтримки військових потреб країни. За його словами, вже багато хто покинув країну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі