Стало известно, сколько украинцев выехали за границу из-за войны и не вернулись

Люди на границе. Фото: radiosvoboda.org

С начала масштабной войны 2,4 млн граждан Украины покинули страну и не вернулись. Пик возвратов на родину приходился на вторую половину 2022 года и весенние месяцы 2023 года.

Об этом сообщает Опендатамедіа.

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В сообщении говорится, что с момента начала войны количество граждан, которые решили покинуть свою родину, превысило 2,7 млн. Из них абсолютное большинство (2,4 млн) — это граждане Украины.

Пересечение границы украинцами. Фото:

Опендатамедіа

Примечательно, что весной 2023 года было больше тех, кто вернулся в Украину, нежели тех, кто ее покинул. Однако к лету картина изменилась. Лишь за первое полугодие 2023 года только 3% граждан, покинувших Украину, не вернулись. В предыдущем году эта доля была гораздо выше: 27,5% — в первой половине года, и 13,6% — за весь год.

"Интересно, что иностранцы даже во время Великой войны больше въезжают, чем покидают Украину. С февраля 2023 года иностранцев въехало больше, чем уехало, на 12,2 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Количество пересечения границы иностранцами. Фото: Опендатамедіа

Напомним, что представители пограничных служб и министерства обороны Украины усиливают взаимодействие в области информационного обмена по вопросам военнообязанных. Цель такого сотрудничества — предотвращение попыток выезда мужчин из страны на фоне военного положения с использованием фальшивых документов и уменьшение коррупционных рисков.

Также сообщалось, что с августа текущего года украинцы, выехавшие на длительное время за границу и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не имеют права претендовать на такие средства. В правительстве рассказали, как дистанционно отказаться от выплат.