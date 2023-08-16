Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон через війну і не повернулися

Люди на кордоні. Фото: radiosvoboda.org

З початку масштабної війни 2,4 млн громадян України залишили країну і не повернулися. Пік повернень на батьківщину припадав на другу половину 2022 року та весняні місяці 2023 року.

Про це повідомляє Опендатамедіа.

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У повідомленні йдеться, що з початку війни кількість громадян, які вирішили залишити свою батьківщину, перевищила 2,7 млн, з них абсолютна більшість (2,4 млн) — це громадяни України.

Перетин кордону українцями. Фото:

Опендатамедіа

Примітно, що навесні 2023 року було більше тих, хто повернувся до України, аніж тих, хто її покинув. Однак до літа картина змінилася. Лише за перше півріччя 2023 року лише 3% громадян, які залишили Україну, не повернулися. У попередньому році ця частка була набагато вищою: 27,5% — у першій половині року, та 13,6% — за весь рік.

"Цікаво, що іноземці навіть під час Великої війни більше в'їжджають, ніж залишають Україну. З лютого 2023 року іноземців в'їхало більше, ніж виїхало, на 12,2 тис. осіб", — йдеться у повідомленні.

Кількість перетинів кордону іноземцями. Фото: Опендатамедіа

Нагадаємо, що представники прикордонних служб та міністерства оборони України посилюють взаємодію в галузі інформаційного обміну з питань військовозобов'язаних. Мета такої співпраці — запобігання спробам виїзду чоловіків із країни на фоні воєнного стану з використанням фальшивих документів та зменшення корупційних ризиків.

Також повідомлялося, що ыз серпня поточного року українці, які виїхали на тривалий час за кордон та одержують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), більше не мають права претендувати на такі кошти. В уряді розповіли, як дистанційно відмовитись від виплат.