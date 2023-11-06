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Статус начисления субсидии — в пенсионном фонде рассказали о нововведениях

6 ноября 2023 19:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Статус начисления субсидии — в пенсионном фонде рассказали о нововведениях
Человек подсчитывает деньги, монеты, маленький дом. Фото: Adobe
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В пенсионном фонде была введена новая система начислений субсидий. В частности, информация о начисленной субсидии за октябрь появится в личном кабинете получателя в ноябре.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Теперь всю информацию о субсидии граждане Украины могут просматривать в личном кабинете на веб-портале электронных услуг в разделе "Моя субсидия".

"Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии можно будет в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя субсидия", — отметили в Пенсионном фонде.

При этом услуга отопления жилого помещения в октябре будет рассчитана на 16 дней (с 16 по 31 октября) независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически будет предоставляться.

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом на отопительный сезон рассчитывается с 1 октября по 30 апреля.

Субсидия в Украине предоставляется на ряд услуг, в том числе 10 видов. В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Начиная с прошлого месяца, в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те граждане, которые не получали выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Напомним, одним из самых удобных и легких способов оформить субсидию является приложение "Дія". Таким образом, вам даже не нужно выходить из дома и стоять в очередях.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, имеют ли право на получение жилищной субсидии пенсионеры, с которыми вместе на общей площади проживает трудоспособное лицо без доходов, единолично воспитывающее ребенка в возрасте до шести лет.

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